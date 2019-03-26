Субсидії «живими грошима» можуть скасувати тим, хто вчасно не платить за комуналку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: 24 Канал

За словами Реви, якщо людина має заборгованість у понад один місяць на суму більше 340 грн, субсидія на наступний період не призначається, допоки вона цей борг не погасить

Громадяни, які отримали на руки гроші у рамках монетизації субсидії, але не платитимуть за житлово-комунальні послуги, ризикують залишитися без цього виду допомоги від держави на наступний період, допоки не виплатять цей борг. Про це міністр соціальної політики України Андрій Рева сказав на брифінгу, пише «Укрінформ».

«По нинішньому законодавству, якщо людина має заборгованість у понад один місяць на суму більше 340 грн, ми не призначаємо субсидію на наступний період, допоки вона цей борг не погасить. Отже, якщо ви отримуєте субсидію і у вас виникла заборгованість по сплаті за житлово-комунальні послуги, допоки ви не погасите цю заборгованість, субсидії на наступний термін просто призначена не буде»,- сказав Рева.

За його словами, після того як громадянин сплатить цей борг, цю допомогу буде перепризначено. «Але я думаю, що ми внесемо зміни у постанову і той, хто допускав прострочення оплати, маючи на руках гроші, буде протягом наступного часу отримати субсидію уже у безготівковій формі, а потім, якщо все буде нормально, то зможе знову перейти на субсидії у готівковій формі»,- сказав урядовець.

Поки що, додав Рева, не можна точно сказати, чи дійсно люди понесли монетизовані гроші платити за комуналку чи використали не за призначенням. Повна картина буде зрозумілою після 15 квітня. Але він переконаний, люди свідомі і великих проблем з оплатою комунальних послуг не буде.

Як зазначив міністр соцполітики, механізм перепризначення субсидії та умови призначення не змінюється, зайвий раз громадян не потрібно ходити за довідками.

Загалом, за словами Реви, громадянам України вже виплачено близько 5 мільярдів 400 мільйонів гривень монетизованих субсидій.

Зазначимо, середній розмір субсидії в Україні − 1500 грн.

Нагадаємо, що з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів за лютий разом з пенсією. Пенсіонери серед субсидіантів становлять близько 75%.

Всі решта можуть отримати субсидії в Ощадбанку з 12 березня. При отриманні першої субсидії в грошовій формі через систему грошових переказів «Швидка копійка» субсидіанту буде запропоновано відкрити поточний рахунок, на який надалі буде зараховуватися субсидія.