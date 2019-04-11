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    У травні продовжать виплачувати субсидії готівкою

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    У травні продовжать виплачувати субсидії готівкою

    Середній розмір субсидії становить 1680 грн

    Виплата монетизованих субсидій, яка розпочалася 1 березня цього року, продовжиться у квітні і травні. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає прес-служба віце-прем'єра.

    «Потрібно забезпечити подальше інформування громадян щодо монетизації субсидій і виплату відповідних коштів вчасно і в повному обсязі, адже виплата «живих коштів» продовжиться у квітні і травні місяці», - сказав Розенко.

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    Він нагадав, що в цілому по Україні монетизовані субсидії через Пенсійний фонд та «Ощадбанк» отримують близько 3,5 млн родин. Щомісячна сума нарахування субсидій становить 5,7 млрд грн.

    «Середній розмір субсидії становить 1680 грн», - уточнив Розенко.

    Він також зазначив, що у наступному опалювальному сезоні виплата субсидій «живими грошима» продовжиться.

    Нагадаємо, з березня цього року в Україні розпочалася виплата субсидій у готівці - ще одна модель монетизації субсидій, коли «живі» гроші для розрахунків за комунальні послуги виплачуються безпосередньо одержувачам субсидії.

    Нагадаємо, що субсидії у травні автоматично перепризначать трьом мільйонам сімей.

    Однак, субсидії «живими грошима» можуть скасувати тим, хто вчасно не платить за комуналку.

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