У травні продовжать виплачувати субсидії готівкою



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Середній розмір субсидії становить 1680 грн

Виплата монетизованих субсидій, яка розпочалася 1 березня цього року, продовжиться у квітні і травні. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає прес-служба віце-прем'єра.

«Потрібно забезпечити подальше інформування громадян щодо монетизації субсидій і виплату відповідних коштів вчасно і в повному обсязі, адже виплата «живих коштів» продовжиться у квітні і травні місяці», - сказав Розенко.

Він нагадав, що в цілому по Україні монетизовані субсидії через Пенсійний фонд та «Ощадбанк» отримують близько 3,5 млн родин. Щомісячна сума нарахування субсидій становить 5,7 млрд грн.

«Середній розмір субсидії становить 1680 грн», - уточнив Розенко.

Він також зазначив, що у наступному опалювальному сезоні виплата субсидій «живими грошима» продовжиться.

Нагадаємо, з березня цього року в Україні розпочалася виплата субсидій у готівці - ще одна модель монетизації субсидій, коли «живі» гроші для розрахунків за комунальні послуги виплачуються безпосередньо одержувачам субсидії.

Нагадаємо, що субсидії у травні автоматично перепризначать трьом мільйонам сімей.

Однак, субсидії «живими грошима» можуть скасувати тим, хто вчасно не платить за комуналку.