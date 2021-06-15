Компанія мережі «БРСМ-нафта» недоплатила понад 0,5 млрд грн податку, – експерт

Компанія «Стандарт Ойл 2000» з групи «БРСМ-нафта», яка займається випуском палива для мережі заправок, замість 600 млн грн акцизного збору за вісім місяців 2020 року заплатила до державного бюджету всього 8,44 млн грн. Про це повідомляє Консалтингова група «А-95», пише

.

«Компанія «Стандарт Ойл 2000», виробнича одиниця групи компаній «БРСМ», що випускає бензин на потужностях міні-НПЗ в Гадячі і нафтобази в селі Переяславському під Києвом, за вісім місяців 2020 року заплатила до державного бюджету 8,44 млн грн акцизного збору. Тим часом оціночні зобовʼязання по акцизу, які розраховуються, виходячи з обсягів виробництва бензинів цією компанією, за 2020 рік становлять 600 млн грн», – повідомляється в статті.

За словами директора Консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна, аналіз «виробничої» діяльності «БРСМ» показує, що в 2020 році група виробила близько 50 тис. т бензину марки А-95 і 26 тис. т альтернативного палива (бензин з вмістом більше 30% спиртів), що склали більше 60% в загальній реалізації цього оператора через АЗС.

«Випуск такого обсягу бензину означає, що потрібно було заплатити близько 600 млн грн акцизного збору та 120 млн грн ПДВ на нього. Це так, для початку, – пише експерт. – Хто знає, а може, за чотири місяці компанія доплатила залишок? Щиро хочеться в це вірити, оскільки в іншому випадку доведеться автоматично констатувати, що податкових служб в країні немає. Як немає і купи силових і антикорупційних органів, яких утримують платники податків», – відзначає Куюн.

У статті також вказується, що з огляду на те що розрахункове значення акцизу становить 50 млн грн на місяць, а за фактом «Стандарт Ойл 2000» платив трохи більше 1 млн грн, покриття податкових зобовʼязань оцінюється всього в 2%.

«Стандарт Ойл 2000» – виробник нафтопродуктів, що поставляються виключно в мережу «БРСМ-нафта». Компанія закуповує на ринку сировину (нафта, газовий конденсат і т.д.), а також отримує товарні нафтопродукти і октанопідвищуючі компоненти (в тому числі заборонений до використання в країнах ЄС, США та Україні ММА, розчинники, МТБЕ і т.д.) від «Катма Груп» – спецоператора з постачання нафтопродуктів в мережу «БРСМ». Згодом «Стандарт Ойл 2000» повертає вироблене паливо «Катма Груп». Основні вироблені позиції – бензин А-95 і альтернативне паливо (спиртовмісні бензини).

До слова, згідно з інформацією медіагрупи «1+1», власник «БРСМ-нафта» Андрій Біба погрожує ведучому програми «Гроші» на телеканалі «2+2» Олександру Преподобному фізичною розправою після виходу критичного сюжету про нього та його компанію.