Мінекономіки дозволило АЗС підвищити ціну на бензин на 90 копійок за літр

«Бензинова» формула є ідентичною до формули на вугілля «Роттердам+», яка діяла з 2016 по 2019

Міністерство економіки перерахувало граничну ціну на бензин і дизельне паливо за формулою імпортного паритету «Роттердам+», яка базується на котируваннях палива в портах Роттердам-Амстердам-Антверпен плюс $27 на доставку в Україну.

Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані Міністерства.

Середня ціна бензинів розрахована міністерством в розмірі 25,82 грн/літр, на дизпаливо – 22,09 грн/літр.

У порівнянні з початком місяця, коли середня вартість бензину і ДП була розрахована на рівні 24,92 грн/літр і 20,91 грн/літр, на бензин вона зросла на 0,9 грн/літр, на ДП – на 1,18 грн / літр.

З урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 30,82 грн/літр, на «звичайне» дизпаливо – 29,09/грн.

Як повідомлялося, на період дії карантину уряд постановою від 14 травня 2021 встановило граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива – не вище 7 грн/літр, бензину – не вище 5 грн / літр.

Середня вартість ДП (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm) визначає Мінекономіки на підставі даних Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а також витрат $ 27/тонна на логістичне та інше забезпечення, відповідно до зовнішньоекономічних договорів.

«Бензинова» формула є ідентичною до формули на вугілля «Роттердам+», яка діяла з 2016 по 2019.

Обидві вони засновані на котируваннях палива в порту Роттердам плюс витрати на доставку до споживача в Україні.

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