В Україні подорожчало пальне. Наскільки виросли ціни на АЗС

Українські заправки підняли ціни на бензин та дизельне пальне

З 15 червня в Україні подорожчало пальне. Середня ціна літру бензину А-92 зросла на 15 копійок, бензин А-95 подорожчав на 31 копійку, дизельне пальне – на 37 копійок.

Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

Мережі ОККО та WOG підняли ціну на дизельне паливо на 1,08 гривні – до 28,99 грн/л. А-92 та А-95 звичайних марок на станціях цих мереж подорожчали на 24-90 копійок, до 29,99 грн/л і 30,82 грн/л.

Socar підвищив ціну бензинів на 23-90 копійок, дизельного пального – на 1,5 гривні.

У мережі KLO всі види пального подорожчали на 70 копійок:

А-92 – до 29,99 грн/л;

А-95 – до 29,99 грн/л;

ДТ – до 28,59 грн/л.

«БРСМ-Нафта» і Motto підняли ціну лише бензинів і тільки на 23-30 коп/л.

Також відкоригували свої ціни в сторону збільшення AMIC, Shell, UPG, «УГД» і «Паралель».

Як змінилися ціни на пальне в Україні 15 червня (грн/л)

Мережа А-92 А-95 ДТ ОККО 29,99 30,82 28,99 WOG 29,99 30,82 28,99 Авіас 26,95 27,95 27,00 Укрнафта 27,00 28,00 27,00 AMIC 29,35 29,87 27,91 Shell 30,29 30,82 29,09 SOCAR 29,98 30,82 32,48 БРСМ-Нафта 27,84 28,84 26,30 KLO 29,99 30,39 28,59 Паралель 29,99 32,49 29,99 Автотранс 29,38 30,58 28,78 UPG 28,90 29,80 26,50 SUNOIL 27,01 28,01 27,09 BVS 29,09 29,59 27,59 Chipo 28,72 29,72 27,52 Укргазвидобування 28,20 29,20 27,50 Авантаж 7 27,28 28,28 25,85 Marshal 26,70 27,70 25,90 Mango 27,49 28,49 26,49 Motto 27,41 28,33 26,36 Середня ціна 28,36 29,29 27,71

Дані: Консалтингова група «А-95».