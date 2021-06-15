В Україні подорожчало пальне. Наскільки виросли ціни на АЗС
Українські заправки підняли ціни на бензин та дизельне пальне
З 15 червня в Україні подорожчало пальне. Середня ціна літру бензину А-92 зросла на 15 копійок, бензин А-95 подорожчав на 31 копійку, дизельне пальне – на 37 копійок.
Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».
Мережі ОККО та WOG підняли ціну на дизельне паливо на 1,08 гривні – до 28,99 грн/л. А-92 та А-95 звичайних марок на станціях цих мереж подорожчали на 24-90 копійок, до 29,99 грн/л і 30,82 грн/л.
Socar підвищив ціну бензинів на 23-90 копійок, дизельного пального – на 1,5 гривні.
У мережі KLO всі види пального подорожчали на 70 копійок:
- А-92 – до 29,99 грн/л;
- А-95 – до 29,99 грн/л;
- ДТ – до 28,59 грн/л.
«БРСМ-Нафта» і Motto підняли ціну лише бензинів і тільки на 23-30 коп/л.
Також відкоригували свої ціни в сторону збільшення AMIC, Shell, UPG, «УГД» і «Паралель».
Як змінилися ціни на пальне в Україні 15 червня (грн/л)
|Мережа
|А-92
|А-95
|ДТ
|ОККО
|29,99
|30,82
|28,99
|WOG
|29,99
|30,82
|28,99
|Авіас
|26,95
|27,95
|27,00
|Укрнафта
|27,00
|28,00
|27,00
|AMIC
|29,35
|29,87
|27,91
|Shell
|30,29
|30,82
|29,09
|SOCAR
|29,98
|30,82
|32,48
|БРСМ-Нафта
|27,84
|28,84
|26,30
|KLO
|29,99
|30,39
|28,59
|Паралель
|29,99
|32,49
|29,99
|Автотранс
|29,38
|30,58
|28,78
|UPG
|28,90
|29,80
|26,50
|SUNOIL
|27,01
|28,01
|27,09
|BVS
|29,09
|29,59
|27,59
|Chipo
|28,72
|29,72
|27,52
|Укргазвидобування
|28,20
|29,20
|27,50
|Авантаж 7
|27,28
|28,28
|25,85
|Marshal
|26,70
|27,70
|25,90
|Mango
|27,49
|28,49
|26,49
|Motto
|27,41
|28,33
|26,36
|Середня ціна
|28,36
|29,29
|27,71
Дані: Консалтингова група «А-95».
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