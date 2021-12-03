На Київщині чоловік підпалив банкомат (фото)

Поліція затримала палія, медики відправили його до психлікарні в селищі Глеваха

1 грудня у с. Медвин Білоцерківського району чоловік підпалив банкомат. Про це до поліції повідомив власник магазину, в якому встановлений банкомат одного з комерційних банків.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, на місце події прибули працівники поліції охорони та працівники сектора реагування патрульної поліції міста Тараща.

З’ясувалося, що зловмисник підпалив сміттєвий короб для використаних чеків, який попередньо встановив на клавіатурі банкомату. Пожежу вдалося вчасно локалізувати, ніхто не постраждав.

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу правопорушника. Ним виявився 31-річний місцевий житель.

Як з’ясувалось, чоловік перебуває на обліку у лікаря-психіатра. У зв'язку із цим правоохоронці одразу викликали на місце події медиків, які згодом і госпіталізували палія до лікарні в селищі Глеваха.

За фактом умисного пошкодження майна слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 30 листопада в Дарницькому районі Києва двоє невідомих підірвали банкомат, викрали звідти касети з грошима та втекли. У столиці введено спеціальну поліцейську операцію.