Нацбанк покарав дві колекторські компанії за неетичну поведінку

Нацбанк покарав дві фінустанови за неетичну поведінку

НБУ виявив факти порушення вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості

Національний банк вкотре застосував до двох фінансових установ заходи впливу за порушення вимог «колекторського» закону. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

НБУ виявив факти порушення вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості з боку ТОВ «Кредитпромінвест» та ФК «Преміум Актив».

Нацбанк впродовж останніх двох місяців уже тричі штрафував «Кредитпромінвест» за порушення вимог щодо етичної поведінки. Проте фінустанова вкотре вчинила аналогічне порушення, що є систематичним.

Тому НБУ тимчасово зупинив усі ліцензії «Кредитпромінвест».

Систематичність порушень та обсяг звернень щодо неетичної поведінки під час врегулювання простроченої заборгованості цією фінустановою вплинула на застосування саме такої санкції.

Нагадаємо, що в Україні у 2021 році вперше з’явилося законодавство про колекторські компанії та фінустанови, які займаються врегулюванням простроченої заборгованості за споживчими кредитами.

Усі компанії, які на момент введення у дію закону, працювали на цьому ринку повинні були у місячний термін подати до НБУ необхідні документи для включення їх до реєстру колекторських компаній. Для нових юросіб обмежувальних строків немає.

Після 14 жовтня 2021 року у разі відсутності компанії в реєстрі, кредитодавець чи новий кредитор будуть зобов’язані достроково розірвати договір з такою компанією.

Також нагадуємо, що у квітні президент Володимир Зеленський підписав закон, який посилює захист боржників від шантажу з боку колекторів.

Про порушення можна повідомити в Нацбанк. Два факти неетичної поведінки призводять до дострокового розриву договору.

Як повідомлялося, з 14 липня в Україні по-новому запрацювали фінустанови і колекторські компанії із простроченою заборгованістю.

До відома, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.