Ляшко тисне на Кабмін в тарифному питанні, - Карасьов



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Олег Ляшко пропонує проблему завищених тарифів вирішити за допомогою звільнення голови НАК «Нафтогазу» Коболєва

На Погоджувальній раді прем'єр Гройсман був змушений доручити уряду щось вирішувати з цим питанням, - політолог

Багато кандидатів в президенти використовують парламентську трибуну заради своїх передвиборних цілей, проте далеко не всі націлені на конкретний результат. Таку думку висловив політолог Вадим Карасьов, коментуючи тарифне питання, ініційоване лідером Радикальної партії України Олегом Ляшком.

«Важливо, яким буде конкретний результат. Ми маємо гарний приклад, що стосується скандальної історії з високими цінами на газ. Вже в цей четвер в парламенті буде слухатися питання про, так звані, «завищені платіжки», - сказав експерт.

За словами Карасьова, з одного боку, ми бачимо тиск на уряд з боку Олега Ляшка. З іншого боку, є позиція уряду, який вже пішов на поступки, так як Гройсману досить складно заперечити факт нездатності людей платити за «космічними» комунальними рахунками.

«І цілком логічно, що прем'єр Гройсман був змушений дати доручення уряду, щось вирішувати з цим питанням, констатував факт того, що облгази «зажрались» на місцях і слід проводити більш осмислену цінову політику, що б зняла цю непосильну ношу газових цін і комунальних тарифів з виборців», - підкреслив Карасьов.

Політолог зазначив також, що є ще один варіант вирішення «проблеми завищених комунальних розцінок», на якому наполягає Ляшко.

«У березні 2019 року закінчується термін трудового контракту глави «Нафтогазу» Коболєва з урядом. Так може варто поміняти керівництво компанії, про що, до речі, вже задумався і прем'єр. Так, що питання потрібно вирішувати незважаючи на вибори. Хоча я повинен сказати, що саме вибори, як правило, сприяють ефективності вирішення проблем людей», - підкреслив Карасьов.

Як відомо, 25 лютого, під час погоджувальної ради парламенту, Ляшко вимагав від уряду не пізніше 27 лютого зобов'язати керівництво «Нафтогазу» повернути незаконно отриману премію в розмірі 1 мільярда 395 мільйонів гривень у бюджет, і не продовжувати трудовий договір з Андрієм Коболєвим.

«Влада стверджує, що тарифи обґрунтовані. А я кажу, що сьогоднішня ціна на газ – це ціна корупції чиновників «Нафтогазу», відсутності інвестицій в енергомодернізацію і видобуток власного газу, вугілля, торфу. Зростання заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг на 25 мільярдів гривень з листопада свідчить, що система субсидій не працює і людям нічим платити, в теж час «газові чиновники виписують собі мільйонні премії», - заявив Ляшко.