Мама одіозного нардепа запрошує українців під час війни у люксові тури

Мати проросійського нардепа Яна Столар кличе українців на відпочинок у ОАЕ, не зважаючи на «складну ситуацію в нашій країні»

Туристичне агентство, яким володіє мати депутата від забороненої партії, кличе українців на відпочинок

Агентство Yana Luxury Travel, попри війну, запрошує українців на відпочинок у люксові тури. Інформація про це доступна на офіційному сайті агентства.

Турагентство у своїй заяві згадує не про війну, яка триває на території України, а лише про «складну ситуацію в нашій країні».

Попри це, Yana Luxury Travel, перевізши офіс у Дубай, закликає українців їхати у ексклюзивні люкс-тури у Об’єднані Арабські Емірати та на Мальдівські острови.

При цьому, зазначається, в заяві, телефони у київському офісі працюють цілодобово.

Засновниця, власниця та гендиректор турагентства Yana Luxury Travel – Яна Столар, яка є матір’ю одіозного народного депутата Василя Столара, що обрався до парламенту ІХ скликання за списками проросійської партії «Оопозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ).

Нагадаємо, 20 березня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій. До списку потрапили «Опозиційна платформа – За життя», «Опозиційний блок», «Партія Шарія» та інші.

Через кілька днів Василь Столар, як три інших депутати, вийшов зі складу фракції ОПЗЖ.

14 квітня РНБО призупинила діяльність фракції «Опозиційна платформа – За життя» у Верховній Раді. Депутати, які не встигли вийти із фракції ОПЗЖ, оголосили, що створять відповідну депутатську групу.