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    Нардеп Столар розповів, навіщо виїхав з України

    Нардеп виїхав до Німеччини заради Дня народження бабусі&nbsp; - Нардеп Столар розповів, навіщо виїхав з України

    Нардеп виїхав до Німеччини заради Дня народження бабусі 

    фото: facebook/Вадим Столар

    Столар мріяв опинитися поряд із бабусею у її День народження

    Народний депутат України Вадим Столар опублікував фото зі своєю бабусею та привітав її з днем народження. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    Як запевняє нардеп, саме через день народження бабусі йому довелося поїхати до Німеччини.

    «Сьогодні для мене важливий день! У моєї улюбленої бабусі – ювілей! Їй виповнилося 80 років! Вона живе у Німеччині, і ми всією сім'єю приїхали сюди її привітати. Вона так багато зробила для мене і так багато значить, що це важко передати словами!», – написав Столар.

    фото: facebook/Вадим Столар

    фото: facebook/Вадим Столар

    Як повідомлялося, до України досі не повернулись 23 нардепи: список.

    Нагадаємо, Зеленський дав добу депутатам і бізнесменам на повернення до України. Зеленський зазначив, що він і його родина не залишають Київ.

    ЗМІ напередодні з посиланням на трекер польотів повідомили, що лише 13 лютого з Києва вилетіли приблизно 20 чартерів олігархів, бізнесменів та політиків.

    Після цього, зокрема, Борис Колесніков спростував інформацію про те, що покинув чартерним рейсом Україну.

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    Теги: Київ Німеччина депутат Вадим Столар
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    Нардеп Столар розповів, навіщо виїхав з України