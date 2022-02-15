Нардеп Столар розповів, навіщо виїхав з України

Столар мріяв опинитися поряд із бабусею у її День народження

Народний депутат України Вадим Столар опублікував фото зі своєю бабусею та привітав її з днем народження. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Як запевняє нардеп, саме через день народження бабусі йому довелося поїхати до Німеччини.

«Сьогодні для мене важливий день! У моєї улюбленої бабусі – ювілей! Їй виповнилося 80 років! Вона живе у Німеччині, і ми всією сім'єю приїхали сюди її привітати. Вона так багато зробила для мене і так багато значить, що це важко передати словами!», – написав Столар.

фото: facebook/Вадим Столар

Як повідомлялося, до України досі не повернулись 23 нардепи: список.

Нагадаємо, Зеленський дав добу депутатам і бізнесменам на повернення до України. Зеленський зазначив, що він і його родина не залишають Київ.

ЗМІ напередодні з посиланням на трекер польотів повідомили, що лише 13 лютого з Києва вилетіли приблизно 20 чартерів олігархів, бізнесменів та політиків.

Після цього, зокрема, Борис Колесніков спростував інформацію про те, що покинув чартерним рейсом Україну.

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