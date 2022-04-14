ОПЗЖ здулася: замість фракції залишиться депутатська група

Парламентська фракція ОПЗЖ складалася з 44 народних депутатів, але після війни Росії проти України, її почали покидати обранці

Депутати «Опозиційної платформи – За життя» створять у Верховній Раді депутатську групу замість фракції. Про це повідомив співголова ОПЗЖ Юрій Бойко, пише «Радіо Свобода».

«Ті депутати з числа членів ОПЗЖ, які знаходились у фракції, вже вийшли (з фракції – ред.) з конʼюнктурних міркувань або були виключені з неї. Із числа тих (членів фракції – ред.), хто лишився, буде створено депутатську групу», – пояснив Бойко.

Напередодні, 13 квітня, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у ефірі загальнонаціонального марафону зазанчив, що фракції «Опозиційна платформа – За життя» «найближчим часом у парламенті вже не буде».

Як відомо, парламентська фракція ОПЗЖ складалася з 44 народних депутатів, однак після початку широкомасштабної війни Росії проти України з неї почали виходити її члени.

Станом на 24 березня фракцію ОПЗЖ залишили дев’ять парламентарів: Ігор Абрамович, Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз, Тетяна Плачкова, Наталія Приходько, Вадим Столар та Олександр Фельдман.

Окрім того, 3 березня із фракції «Опозиційна платформа – За життя». виключили Іллю Киву.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 березня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій. До списку потрапили «Опозиційна платформа - За життя», «Опозиційний блок», «Партія Шарія» та інші. Про це повідомляється на сайті президента.

Згідно з указом, діяльність цих партій припиняється на час воєнного стану з урахуванням прямої військової агресії з боку Росії. При цьому в документі вказується, що за цими партіями помічена антиукраїнська діяльність, пропаганда війни, сепаратизм, колабораціонізм і так далі.

Повний список виглядає наступним чином:

«Опозиційна платформа - За життя»

«Опозиційний блок»

«Партія Шарія»

«Держава»

«Ліва опозиція»

«Прогресивна соціалістична партія України»

«Соціалістична партія України»

«Соціалісти»

«Наші»

«Блок Володимира Сальдо»

Додамо, що у січні 2015 року Верховна Рада визнала Росію державою-агресором. Окрім того, депутати звернулись до міжнародних організацій із закликом визнати угруповання «ЛНР» і «ДНР» терористичними організаціями.