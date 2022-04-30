Мережа АТБ назвала число загиблих та звільнених під час війни працівників

Близько 2000 співробітників ритейлера вступили до лав Збройних сил

З початку російської агресії понад 2000 працівників торгівельної мережі АТБ пішли обороняти країну, ще 4500 співробітників написали заяву на звільнення через виїзд за кордон. Крім того, 25 співробітників маркетів загинуло і 32 поранено, розповів в інтерв’ю Forbes голова ради директорів корпорації, гендиректор Борис Марков. За його словами, через бойові дії ритейлеру довелося вдатися до скорочення персоналу.

«У березні ми максимально підтримували та зберігали оплату для всього колективу. Але у нас працює майже 70 000 людей. Безстроково це робити неможливо. Ми просто розвалимося. Ми намагаємось зберегти ключових співробітників. Але війна змушує приймати непопулярні рішення. Ми припинили трудові відносини з певною частиною співробітників. Здебільшого це працівники магазинів, які не працювали, і розподільчих центрів, до яких не було доступу», - розповів він.

За словами підприємця, з початком агресії частину центрального офісу АТБ було релоковано до Львова та створили резервний офіс на випадок можливої окупації Дніпропетровської області. Також туди перевезли частину регіональних офісів, для того щоб зберегти керованість регіонів.

У зв’язку з викликаними війною транспортними проблемами, компанія збільшила частку локального асортименту. За короткий термін було підписано понад сто нових угод з регіональними постачальниками, що дозволило закрити потреби у багатьох товарних позиціях. Наразі асортимент магазинів у західних та центральних регіонах України й у містах, які не сильно зачепили військові дії, суттєво не змінився і становить приблизно 2500–3000 найменувань товару. Для областей та міст, які знаходяться на лінії активних бойових дій, асортимент 1500–1700 найменувань. І є «військовий» асортимент з 400–500 критично необхідних позицій, який був у тих містах, де проходили бойові дії і які переходили з одних рук в інші.

Як повідомлялося, на Київщині російські окупанти розкрадали товари в магазинах та нищили торгівельне обладнання.

Нагадаємо, у кінці квітня мережа магазинів «Сільпо» відновила роботу 18 супермаркетів у Києві, Київській області, Сумах, Чернігові та Харкові.