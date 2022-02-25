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    Русские своих не бросают. Они своих расстреливают: свідчення полоненого окупанта

    Російському загарбнику врятували життя в українській лікарні - Русские своих не бросают. Они своих расстреливают: свідчення полоненого окупанта
    Російському загарбнику врятували життя в українській лікарні

    Російський полонений розповів, як їх налаштовувало командування

    У Харкові українські військові затримали російського окупанта. Військовий загарбницької армії розповів, що його своїж і підстрелили, коли він намагався відступити. Поруч з ним відступав лейтенант, якого своїж і вбили.

    Полонений розповів, що офіцери їм розповідали про напад українців на Росію, а не навпаки.

    Також у свідченнях він зазначив, що російські солдати думали, що все буде мирно.

    Нагадаємо, на Київщині загинуло четверо мирних жителів і 15 поранено внаслідок авіаудару. Як раніше повідомлялося, на Київщині у селі Гаврилівка лунали вибухи, є жертви серед населення. Як відомо, військові підірвали під Києвом мости, щоб зупинити ворога (фото). Також повідомлялося, окупанти спробують прорватися на танках до Києва.

    Удень 25 лютого президент України Володимир Зеленський виступив із черговим зверненням щодо ситуації із російським вторгненням станом на обідню пору цього дня.

    Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей.

    Також дивіться: Російськи окупанти розстрілюють цивільне населення України. Моторошні кадри (18+)
    Теги: окупанти війна військові
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    Русские своих не бросают. Они своих расстреливают: свідчення полоненого окупанта