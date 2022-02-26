Російськи окупанти просять в українців цигарки і воду (відео)

«Вас же тут і покосять усіх. А за що?

«Вас же тут і покосять усіх. А за що? » питає окупантів сміливий українець

Військові РФ не хочуть визнавати своєї відповідальності за вторгнення в Україну

Очевидець зняв на відео, як він зустрів на дорозі російських окупантів.

Чоловік не злякався і прямо запитав, що вони тут роблять.

«Це був наказ головнокомандувача, ми тут не причому», почали бідкатися солдати.

При цьому, у них вистачило наглості попросити у чоловіка попити та цигарок.

«Найближчий магазин там, звідки ви приїхали» відрубав водій і поїхав далі.

Нагадаємо, Військові Збройних сил України продовжують серйозні бої з російськими військами, тримаючи оборону Херсона, Миколаєва, Одеси та Маріуполя, при цьому ситуація залишається під нашим контролем. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що потужні бойові дії йдуть в Херсоні, Миколаєві та Одесі, оскільки цей напрямок вважається пріоритетним для РФ.

«Вони хотіли там закріпитися, але їм це не вдасться», – наголосив Подоляк.

Нагадаємо, у Києві близько восьмої ранку 26 лютого прогримів потужний вибух поблизу аеропорту «Жуляни».

Як відомо, війна з російськими окупантами триває третю добу. Минулої ночі уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.