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    «Роскомнадзор» вимагає від ЗМІ видалити правду про напад Росії на Україну

    Російський регулятор вимагає видаляти правду про війну в Україні - «Роскомнадзор» вимагає від ЗМІ видалити правду про напад Росії на Україну
    Російський регулятор вимагає видаляти правду про війну в Україні

    Влада Росії погрожує блокувати ЗМІ, які говорять правду про війну

    Російський регулятор «Роскомнадзор» вимагає від місцевих ЗМІ видалити матеріали, в яких згадується слово «війна», «вторгнення» і «напад». Про це ідеться в повідомленні «Роскомнадзор», розміщеному на сайті регулятора.

    «Відповідно до вимог Генеральної прокуратури РФ «Роскомнадзор» направив повідомлення про необхідність обмеження доступу до недостовірної інформації в адресах ресурсів «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона», «Новое время», «Дождь», «Свободная пресса», «Крым».Реалии», «Новая газета», «Журналист», «Ленизда», ідеться в повідомленні.

    Російська влада заявляє, що повідомлення вищенаведених ЗМІ про те, що Росія вторглася, напала на Україну і що в Україні йде війна є інформацією «під виглядом достовірних повідомлень». Тому вона має бути видалена. Також на думку російської влади, не відповідає дійсності інформація про обстріли українських міст і загибель мирних мешканців.

    Нагадаємо, кілька днів тому «Роскомнадзор» зобов’язав ЗМІ користуватися тільки офіційною інформацією. В іншому разі погрожують блокуванням і штрафами.

    Теги: окупанти війна
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    «Роскомнадзор» вимагає від ЗМІ видалити правду про напад Росії на Україну