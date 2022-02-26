«Роскомнадзор» вимагає від ЗМІ видалити правду про напад Росії на Україну

Влада Росії погрожує блокувати ЗМІ, які говорять правду про війну

Російський регулятор «Роскомнадзор» вимагає від місцевих ЗМІ видалити матеріали, в яких згадується слово «війна», «вторгнення» і «напад». Про це ідеться в повідомленні «Роскомнадзор», розміщеному на сайті регулятора.

«Відповідно до вимог Генеральної прокуратури РФ «Роскомнадзор» направив повідомлення про необхідність обмеження доступу до недостовірної інформації в адресах ресурсів «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона», «Новое время», «Дождь», «Свободная пресса», «Крым».Реалии», «Новая газета», «Журналист», «Ленизда», ідеться в повідомленні.

Російська влада заявляє, що повідомлення вищенаведених ЗМІ про те, що Росія вторглася, напала на Україну і що в Україні йде війна є інформацією «під виглядом достовірних повідомлень». Тому вона має бути видалена. Також на думку російської влади, не відповідає дійсності інформація про обстріли українських міст і загибель мирних мешканців.

Нагадаємо, кілька днів тому «Роскомнадзор» зобов’язав ЗМІ користуватися тільки офіційною інформацією. В іншому разі погрожують блокуванням і штрафами.