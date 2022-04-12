«Сільпо» відновлює роботу 18 супермаркетів у чотирьох містах
Планова доставка товарів відновлена вже у 20 містах
У найближчі півтора тижні мережа магазинів «Сільпо» відновлює роботу 18 супермаркетів у Києві, Київській області, Сумах, Чернігові та Харкові.
«Як і обіцяли – щойно ми налагоджуємо процес постачання продуктів, ми одразу відкриваємо тимчасово зачинені супермаркети. У останні дні ми частково запустили два склади під Києвом, тож поставки продуктів та асортимент стали більш стабільними. Планова доставка товарів відновлена вже у 20 містах», – повідомляє пресслужба компанії.
Отже, у найближчий час свою роботу відновлюють супермаркети за адресою:
Київ – з 15 квітня
- Вишгородська, 21
- Героїв Сталінграду пр-т, 8А
- Малиновського, 34
- Маяковського пр-т, 43/2
- Милославська, 10А
- Мінський пр-т, 4А
- Оболонський пр-т, 1Б
- Оленівська, 3 (з 16 квітня)
- Срібнокільська, 3Г
- Чоколівський б-р, 8
- Шептицького, 4А
Київська область – з 15 квітня:
- Васильків, Грушевського, 19
- Фастів, Ступака Івана, 4
Харків:
- Тракторобудівників, пр-т, 59/56 - з 12 квітня
- Свободи Людвіга, пр-т, 30 - з 20 квітня
- Пушкінська, 2А - 22 квітня
Суми – з 18 квітня:
- Лушпи Михайла, пр-т, 4/1
Чернігів – з 20 квітня:
- Музична, 1
Відтак, у Києві працюватиме понад 80 супермаркетів «Сільпо». У Київській області – 18 супермаркетів «Сільпо» у Білій Церкві, Борисполі, Боярці, Броварах, Вишгороді, Василькові, Лісниках, Обухові, Славутичі, Софіївській Борщагівці, Старих Петрівцях, Фастові, Щасливому. У Харкові працюватиме - дев’ять супермаркетів «Сільпо», у Сумах – три, у Чернігові – два. Актуальний перелік працюючих супермаркетів та їхній розклад є у додатку «Сільпо» або на сайті.
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Нагадаємо, що основний бізнес Fozzy Group – це мережа магазинів «Сільпо» та «Фора». Також компанія викупила частину активів збанкрутілої групи «Фуршет».
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