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    «Сільпо» відновлює роботу 18 супермаркетів у чотирьох містах

    Актуальну інформацію про роботу магазинів можна також подивитись на сайті компанії&nbsp; - «Сільпо» відновлює роботу 18 супермаркетів у чотирьох містах
    Актуальну інформацію про роботу магазинів можна також подивитись на сайті компанії 
    фото: Сільпо

    Планова доставка товарів відновлена вже у 20 містах

    У найближчі півтора тижні мережа магазинів «Сільпо» відновлює роботу 18 супермаркетів у Києві, Київській області, Сумах, Чернігові та Харкові.

    «Як і обіцяли – щойно ми налагоджуємо процес постачання продуктів, ми одразу відкриваємо тимчасово зачинені супермаркети. У останні дні ми частково запустили два склади під Києвом, тож поставки продуктів та асортимент стали більш стабільними. Планова доставка товарів відновлена вже у 20 містах», – повідомляє пресслужба компанії.

    Отже, у найближчий час свою роботу відновлюють супермаркети за адресою:

    Київ – з 15 квітня

    • Вишгородська, 21
    • Героїв Сталінграду пр-т, 8А
    • Малиновського, 34
    • Маяковського пр-т, 43/2
    • Милославська, 10А
    • Мінський пр-т, 4А
    • Оболонський пр-т, 1Б
    • Оленівська, 3 (з 16 квітня)
    • Срібнокільська, 3Г
    • Чоколівський б-р, 8
    • Шептицького, 4А

    Київська область – з 15 квітня:

    • Васильків, Грушевського, 19
    • Фастів, Ступака Івана, 4

    Харків:

    • Тракторобудівників, пр-т, 59/56 - з 12 квітня
    • Свободи Людвіга, пр-т, 30 - з 20 квітня
    • Пушкінська, 2А - 22 квітня

    Суми – з 18 квітня:

    • Лушпи Михайла, пр-т, 4/1

    Чернігів – з 20 квітня:

    • Музична, 1

    Відтак, у Києві працюватиме понад 80 супермаркетів «Сільпо». У Київській області – 18 супермаркетів «Сільпо» у Білій Церкві, Борисполі, Боярці, Броварах, Вишгороді, Василькові, Лісниках, Обухові, Славутичі, Софіївській Борщагівці, Старих Петрівцях, Фастові, Щасливому. У Харкові працюватиме - дев’ять супермаркетів «Сільпо», у Сумах – три, у Чернігові – два. Актуальний перелік працюючих супермаркетів та їхній розклад є у додатку «Сільпо» або на сайті.

    Нещодавно рашисти знищили склади АТБ та Сільпо. Через те що складські центри зруйновані, оператори вимушені будувати нові логістичні ланцюжки.

    Нагадаємо, що основний бізнес Fozzy Group – це мережа магазинів «Сільпо» та «Фора». Також компанія викупила частину активів збанкрутілої групи «Фуршет».

    Раніше повідомлялося, що мережа відмовилася продавати продукцію невістки Кернеса Юрії Прівалової, яка розмістила у мережі українофобський анекдот.

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    Теги: Харків росія окупанти Суми Київ війна торгівля бізнес продукти їжа Україна Чернігів магазин окупація Васильків #stoprussia
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    «Сільпо» відновлює роботу 18 супермаркетів у чотирьох містах