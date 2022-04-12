«Сільпо» відновлює роботу 18 супермаркетів у чотирьох містах

Актуальну інформацію про роботу магазинів можна також подивитись на сайті компанії

Планова доставка товарів відновлена вже у 20 містах

У найближчі півтора тижні мережа магазинів «Сільпо» відновлює роботу 18 супермаркетів у Києві, Київській області, Сумах, Чернігові та Харкові.

«Як і обіцяли – щойно ми налагоджуємо процес постачання продуктів, ми одразу відкриваємо тимчасово зачинені супермаркети. У останні дні ми частково запустили два склади під Києвом, тож поставки продуктів та асортимент стали більш стабільними. Планова доставка товарів відновлена вже у 20 містах», – повідомляє пресслужба компанії.

Отже, у найближчий час свою роботу відновлюють супермаркети за адресою:

Київ – з 15 квітня

Вишгородська, 21

Героїв Сталінграду пр-т, 8А

Малиновського, 34

Маяковського пр-т, 43/2

Милославська, 10А

Мінський пр-т, 4А

Оболонський пр-т, 1Б

Оленівська, 3 (з 16 квітня)

Срібнокільська, 3Г

Чоколівський б-р, 8

Шептицького, 4А

Київська область – з 15 квітня:

Васильків, Грушевського, 19

Фастів, Ступака Івана, 4

Харків:

Тракторобудівників, пр-т, 59/56 - з 12 квітня

Свободи Людвіга, пр-т, 30 - з 20 квітня

Пушкінська, 2А - 22 квітня

Суми – з 18 квітня:

Лушпи Михайла, пр-т, 4/1

Чернігів – з 20 квітня:

Музична, 1

Відтак, у Києві працюватиме понад 80 супермаркетів «Сільпо». У Київській області – 18 супермаркетів «Сільпо» у Білій Церкві, Борисполі, Боярці, Броварах, Вишгороді, Василькові, Лісниках, Обухові, Славутичі, Софіївській Борщагівці, Старих Петрівцях, Фастові, Щасливому. У Харкові працюватиме - дев’ять супермаркетів «Сільпо», у Сумах – три, у Чернігові – два. Актуальний перелік працюючих супермаркетів та їхній розклад є у додатку «Сільпо» або на сайті.

Нещодавно рашисти знищили склади АТБ та Сільпо. Через те що складські центри зруйновані, оператори вимушені будувати нові логістичні ланцюжки.

Нагадаємо, що основний бізнес Fozzy Group – це мережа магазинів «Сільпо» та «Фора». Також компанія викупила частину активів збанкрутілої групи «Фуршет».

Раніше повідомлялося, що мережа відмовилася продавати продукцію невістки Кернеса Юрії Прівалової, яка розмістила у мережі українофобський анекдот.