Метро у Дніпрі припиняє роботу до кінця карантину



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Метро у Дніпрі припиняє роботу до кінця карантину

Метрополітен у Дніпрі припиняє роботу 17 березня з 15:00

Сьогодні, 17 березня, метро у Києві та Дніпрі припиняють роботу до кінця карантинного режиму

Про це під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

«Метрополітен у Дніпрі припиняє роботу сьогодні 17 березня з 15:00, київський метрополітен – з 23.00», – повідомив Владислав Криклій. Він зазначив, що обмеження діятимуть до кінця карантину.

Нагадаємо, 17 березня увечері Харківський метрополітен закривається за наказом Департаменту інфраструктури до 3 квітня.

Уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

Станом на ранок 17 березня в Україні зареєстровано 7 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. У Чернівецькій області – чотири випадки, у Києві – два та в Житомирській області – один (летальний).