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    Київське метро припиняє роботу

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    Київська підземка закриється з 23:00 17 березня - Київське метро припиняє роботу
    Київська підземка закриється з 23:00 17 березня

    Київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів до 3 квітня

    Згідно з рішенням урядової комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та постановою Кабінету міністрів київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.

    Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    «Друзі! Київ живе в умовах суворих обмежувальних заходів. Ми робимо все, щоб захистити киян від розповсюдження інфекції коронавірусу. Згідно з рішенням урядової комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та постановою Кабінету міністрів, Київ повинен закрити метрополітен. Так само, як Дніпро та Харків. Тому сьогодні з 23-ї години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо до 3 квітня», – сказав мер.

    Він також підкреслив, що наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метро.

    «Я закликаю киян піклуватися про своє здоров’я та безпеку і залишатися вдома. Ті ж, кому потрібно в цій ситуації їздити на роботу, мають берегти себе і оточуючих – користуватися засобами індивідуального захисту. Зберігаємо спокій, діємо виважено і свідомо. Міська влада надає всю інформацію про ситуацію в Києві. Користуйтеся, будь ласка, офіційною інформацією!» – наголосив Кличко.

    Нагадаємо, 16 березня пізно ввечері уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.
    Попри це рішення, 17 березня київський метрополітен працює у звичайному режимі.

    Але повідомлялося, що сьогодні, 17 березня, можуть бути внесені зміни у роботу київського метро.

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