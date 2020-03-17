Кернес здався: харківське метро зупиняється



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Харківське метро не працюватиме до 3 квітня

Останній пасажир зможе скористатися Харківським метрополітеном до 20:00 17 березня

У вівторок, 17 березня, увечері Харківський метрополітен закривається за наказом Департаменту інфраструктури до 3 квітня.

«Останній пасажир зможе скористатися Харківським метрополітеном до 20:00 17 березня», - повідомляє пресслужба Харківської міськради.

В інформації зазначається, що наземний електричний громадський транспорт працюватиме у спеціальному режимі, про який поінформують пізніше.

Також буде організовано підвезення городян до продуктових магазинів і лікувальних закладів.

Нагадаємо, напередодні мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що він не буде виконувати розпорядження президента Володимира Зеленського про закриття на час карантину метрополітену.

У відповідь Зеленський пригрозив Кернесу кримінальною відповідальністю через небажання закривати метрополітен на час карантину.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський наказав Міністерству інфраструктури України заборонити роботу метрополітенів.

До слова, метро у Києві може припинити роботу посеред дня. Станом на ранок 17 березня київський метрополітен працює у звичайному режимі.

16 березня пізно ввечері уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

З 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.