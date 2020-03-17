Кернес здався: харківське метро зупиняється
Останній пасажир зможе скористатися Харківським метрополітеном до 20:00 17 березня
У вівторок, 17 березня, увечері Харківський метрополітен закривається за наказом Департаменту інфраструктури до 3 квітня.
«Останній пасажир зможе скористатися Харківським метрополітеном до 20:00 17 березня», - повідомляє пресслужба Харківської міськради.
В інформації зазначається, що наземний електричний громадський транспорт працюватиме у спеціальному режимі, про який поінформують пізніше.
Також буде організовано підвезення городян до продуктових магазинів і лікувальних закладів.
Нагадаємо, напередодні мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що він не буде виконувати розпорядження президента Володимира Зеленського про закриття на час карантину метрополітену.
У відповідь Зеленський пригрозив Кернесу кримінальною відповідальністю через небажання закривати метрополітен на час карантину.
Як відомо, президент України Володимир Зеленський наказав Міністерству інфраструктури України заборонити роботу метрополітенів.
До слова, метро у Києві може припинити роботу посеред дня. Станом на ранок 17 березня київський метрополітен працює у звичайному режимі.
16 березня пізно ввечері уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.
Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.
Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.
До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.