  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кернес здався: харківське метро зупиняється

    • Розсилка
    Харківське метро не працюватиме до 3 квітня&nbsp; - Кернес здався: харківське метро зупиняється
    Харківське метро не працюватиме до 3 квітня 

    Останній пасажир зможе скористатися Харківським метрополітеном до 20:00 17 березня

    У вівторок, 17 березня,  увечері Харківський метрополітен закривається за наказом Департаменту інфраструктури до 3 квітня.

    «Останній пасажир зможе скористатися Харківським метрополітеном до 20:00 17 березня», - повідомляє пресслужба Харківської міськради.

    В інформації зазначається, що наземний електричний громадський транспорт працюватиме у спеціальному режимі, про який поінформують пізніше.

    Також буде організовано підвезення городян до продуктових магазинів і лікувальних закладів.

    Нагадаємо, напередодні мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що він не буде виконувати розпорядження президента Володимира Зеленського про закриття на час карантину метрополітену.

    У відповідь Зеленський пригрозив Кернесу кримінальною відповідальністю через небажання закривати метрополітен на час карантину.

    Як відомо, президент України Володимир Зеленський наказав Міністерству інфраструктури України заборонити роботу метрополітенів.

    До слова, метро у Києві може припинити роботу посеред дня. Станом на ранок 17 березня київський метрополітен працює у звичайному режимі.

    16 березня пізно ввечері уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

    Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

    Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

    З 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

    До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.

    Читайте також: 
    Харків громадський транспорт метро Геннадій Кернес надзвичайний стан транспорт коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ