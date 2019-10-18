Населення України за п’ять років зменшиться на мільйон осіб, – прогноз МВФ



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За прогнозами Фонду, наприкінці 2019 року населення України становитиме 41,869 млн жителів

Населення України до кінця 2024 року скоротиться на 1 млн жителів. Про це йдеться в огляді МВФ «Перспективи світової економіки».

Так, на кінець 2018 року населення України, за даними МВФ, становило 42,037 млн жителів. При цьому український Держстат наводив показник у 42,153 млн осіб.

МВФ прогнозує, що на кінець 2024 року населення України складе 41,039 млн осіб.

За прогнозами Фонду, наприкінці 2019 року населення України становитиме 41,869 млн жителів, на кінець 2020 - 41,702 млн людей, на кінець 2021 - 41,535 млн, на кінець 2022 - 41,369 млн, на кінець 2023 - 41,203 млн осіб.

Прогноз трохи погіршений у порівнянні з квітнем 2019 року, коли МВФ очікував скорочення населення України у 2024 році до 41,047 млн осіб.

Зазначимо, що чисельність наявного населення України упродовж січня-липня 2019 року зменшилася на 162,9 тисяч осіб. За оцінкою Державної служби статистики, чисельність наявного населення в Україні на 1 серпня 2019 року становила 41990,3 тисяч осіб. Таким чином, за липень населення скоротилося на 19,8 тис. осіб.

Також нагадаємо, що у грудні 2020 року під час запланованого урядом перепису населення громадянам будуть ставити близько 10 питань.