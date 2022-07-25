  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка
  4. Експерти назвали позначку, до якої опуститься ВВП в Україні
рус
    Економіка

    Експерти назвали позначку, до якої опуститься ВВП в Україні

    Очікувана інфляція на кінець 2022 року становитиме 30% - Експерти назвали позначку, до якої опуститься ВВП в Україні
    Очікувана інфляція на кінець 2022 року становитиме 30%
    фото з відкритих джерел

    Дефіцит держбюджету України у 2022 році сягне 29,1% ВВП

    ВВП України в 2022 році впаде на 33%, а в 2023 році зросте на 4%. Про це йдеться у прогнозі міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, передає Finbalance.

    Згідно з ним, очікувана інфляція на кінець 2022 року становитиме 30%, а у 2023 році її середній показник може скласти 20%.

    Профіцит поточного рахунку платіжного балансу в поточному році може скласти 2% ВВП, а наступному році буде дефіцит 1,6%.

    Агентство прогнозує, що дефіцит держбюджету України у 2022 році сягне 29,1% ВВП, а у 2023 році становитиме 22,4% ВВП.

    Як наслідок, держборг може зрости на 48.п.п. у 2022 році до 92% ВВП і 103% ВВП на кінець 2023 року (це без урахування гарантованого державою боргу, який становить біля 8% ВВП).

    Нещодавно Єрмак повідомив про прямі збитки від війни: більш ніж третина ВВП.

    Також агентство Moody's дало прогноз як війна вплине на економіку України у 2022 році.

    Читайте також:
    Теги: інфляція росія окупанти бюджет війна ВВП Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Експерти назвали позначку, до якої опуститься ВВП в Україні