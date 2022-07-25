Експерти назвали позначку, до якої опуститься ВВП в Україні

Дефіцит держбюджету України у 2022 році сягне 29,1% ВВП

ВВП України в 2022 році впаде на 33%, а в 2023 році зросте на 4%. Про це йдеться у прогнозі міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, передає Finbalance.

Згідно з ним, очікувана інфляція на кінець 2022 року становитиме 30%, а у 2023 році її середній показник може скласти 20%.

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу в поточному році може скласти 2% ВВП, а наступному році буде дефіцит 1,6%.

Агентство прогнозує, що дефіцит держбюджету України у 2022 році сягне 29,1% ВВП, а у 2023 році становитиме 22,4% ВВП.

Як наслідок, держборг може зрости на 48.п.п. у 2022 році до 92% ВВП і 103% ВВП на кінець 2023 року (це без урахування гарантованого державою боргу, який становить біля 8% ВВП).

Нещодавно Єрмак повідомив про прямі збитки від війни: більш ніж третина ВВП.

Також агентство Moody's дало прогноз як війна вплине на економіку України у 2022 році.

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