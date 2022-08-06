Дійсно, в окремих випадках такий «туризм» набув промислових масштабів, що призводило до додаткової втрати Україною міжнародних резервів. І ми почали встановлювати більш жорсткі ліміти та шукали з банками інші способи для того, аби зробити «банкоматний туризм» невигідним, щоб уникнути спекулятивних речей.

З одного боку, прикро, коли є такі спекулятивні операції в такий час. З іншого боку, у 2014-2015 роках й навіть 2016-му, коли в нас діяли значно жорсткіші валютні обмеження, також були спроби деяких гравців заробити на цьому, обійти ці обмеження. Через це ми весь час ці обмеження уточнюємо, змінюємо, намагаємося зробити їх гнучкими для того, щоб запобігти таким ситуаціям.

Експортери вже готові заводити валютну виручку в країну через суттєве коригування курсу?

Якщо говорити про безготівковий курс, то експортери, дійсно, нам говорили, що не хочуть продавати виручку за заниженим курсом. Логічно, що імпортерів при цьому той курс абсолютно влаштовував. Але якщо ми говоримо про імпортні товари, то імпортери, купуючи їх за офіційним курсом 29,25 грн за $1 плюс, нехай, 1%, привозили їх сюди й тут уже при продажу закладали курс майже такий, який бачили на вулиці, щоб зменшити ризики. Це відбулося не одразу, спочатку курс 29,25 грн за $1 сильно допомагав стримувати зростання цін на імпортні товари, але поступово цей ефект почав вичерпуватися.

Між імпортерами й експортерами завжди дуже важко знайти якийсь консенсус. Наразі складно говорити про якусь золоту середину або золоте рішення щодо курсу. Його немає взагалі. Треба повернутися до реалій. Ми – країна у війні, яка обмежена у можливостях збільшення своїх резервів. Ми – країна, яка на сьогодні має величезний дефіцит бюджету, який обумовлений необхідністю фінансувати армію, фінансувати соціальні виплати, що теж дуже важливо. І в цих умовах не може бути рішення, яке би задовольнило всіх. Всі ці рішення є складними, але необхідними.

Чимало громадян знайшли вихід із ситуації, вони спробували зберегти свої заощадження за вигідним курсом. Люди виводили кошти з України за допомогою таких сервісів як Revolut. Скільки грошей вийшло з України таким шляхом, через віртуальні гаманці?

За даними ООН, близько 10 млн українців перебралися за кордон через війну, 5 млн – у перші місяці війни. Зараз певна кількість людей повернулася (близько 4 млн громадян за даними ООН).

Всі ці люди не були готові до того, що доведеться виїжджати з України, особливо на тривалий час. Не всі були забезпечені фінансово, щоб прожити закордоном. Це теж був один з аргументів, чому ми тримали курс 29,25 грн за $1. Багато людей у нас залишили країну взагалі лише з готівкою.

Що дають Revolut і подібні платформи? Можливість людям відкрити рахунки там. І на ці рахунки вони отримували допомогу з України, тобто гривню, яка конвертувалася у валюти відповідно до країни перебування. Це те саме, якби люди виїхали з гривневою карткою й там би витрачали ці гроші за курсом, близьким до офіційного. Тобто цей сервіс дійсно дав змогу прожити людям за кордоном упродовж найважчого першого місяця.

Звісно, на початку війни ми паралельно почали домовлятися з центробанками інших країн, щоб наші громадяни могли обмінювати гривню за кордоном, почали шукати додаткові механізми, дозволивши домовлятися про це банкам. І вони з кінця березня почали поступово працювати. Але далеко не у всіх людей була можливість чекати до кінця березня.

Коли ми побачили, що починає зростати рух коштів у напрямку закордонних рахунків, ми запровадили додаткові обмеження. Але на той час уже запрацювала можливість конвертації готівки закордоном. Тобто коли ми зробили обмеження жорсткішими, запрацювали інші механізми допомоги нашим громадянами, у тому числі й виплати країн-партнерів, куди виїхали українці.

І все ж, чи помічали ви зловживання, яких масштабів вони були? Що більше шкодило: «банкоматний туризм» чи такі сервіси, як Revolut. Адже треба визнати, були ті, хто просто з його допомогою виводив кошти з країни?

Якщо порівнювати ситуацію 2022-го року із ситуацією 2015-2016 років, то ці масштаби просто неспівставні. Змінилася фінансова система. Візьмемо «банкоматний туризм». Так, сьогодні можна відкрити велику купу карт, знімати якісь кошти з них. Але ж банки це відслідковують, налагоджений фінансовий моніторинг. Тому не можна сказати, що такий «туризм» є масовим. А от 5-7 років тому було дуже багато банків, які просто створювали схеми з виведення коштів, масштаби виведень були шалені. Зараз – ні.

Сьогодні в Україні без проблем можна купити валюту в обмінниках. Натомість з початку повномасштабної війни відсутня можливість купити валюту онлайн. Чому б не дозволити це робити за тим же готівковим курсом, який сьогодні в обмінниках? Коли це зробите?

Зараз ми якраз цю ситуацію і хочемо владнати. Ще раз наголошу, що ми з 21 липня дозволили банкам продавати безготівкову валюту громадянам для подальшого вкладення її на депозит від трьох місяців у межах ліміту у 50 тис. грн. Деякі банки вже пропонують цю послугу клієнтам, більшості потрібен час для впровадження. Ліміт у 50 тис. грн – це перший крок.

І відразу ж тут українці найшли новий спосіб заробити на різниці курсів. Люди здають долари за курсом, наприклад, 40,5 грн за $1, а потім йдуть в банки і погоджуються на тримісячний депозит за курсом 36,94 грн за $1. Це проблема?

Логіка питання насправді дещо порушена. Навпаки – ми дали банкам змогу пропонувати громадянам такий інструмент, щоб зменшити коливання у готівковому сегменті валютного ринку. Тобто це рішення разом із іншими, серед яких, у тому числі, збільшення обсягу пропозиції банків у готівковому сегменті валютного ринку мають посприяти зменшенню різниці між готівковим та безготівковим ринком. Якщо справді будуть якійсь спекуляції, то ми будемо вирішувати це питання.