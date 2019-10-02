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    Економіка та фінанси

    Мінфін продав облігацій на 77 млн грн

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    <p>На аукціонах&nbsp;ОВДП&nbsp;Мінфін&nbsp;залучив 77,2 мільйонів гривень</p> - Мінфін продав облігацій на 77 млн грн

    На аукціонах ОВДП Мінфін залучив 77,2 мільйонів гривень

    Перший аукціон ОВДП успішно провели через платформу Bloomberg

    На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) Міністерство фінансів залучило до бюджету 77,2 мільйонів гривень, більша частина з яких склали надходження від 2-річних ОВДП.

    Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

    У відомстві зазначили, що перший аукціон ОВДП успішно провели через платформу Bloomberg.

    Ставки дохідності за розміщеними ОВДП склали:

    • за 3-місячними ОВДП - 15,75% (зниження на 25 базисних пунктів);
    • за 1-річними ОВДП - 15,09%;
    • за 2-річними ОВДП - 15,36% (зниження на 14 бп).

    Нагадаємо, у вересні на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 2,8 мільярда гривень.

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