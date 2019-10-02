Мінфін продав облігацій на 77 млн грн
На аукціонах ОВДП Мінфін залучив 77,2 мільйонів гривень
Перший аукціон ОВДП успішно провели через платформу Bloomberg
На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) Міністерство фінансів залучило до бюджету 77,2 мільйонів гривень, більша частина з яких склали надходження від 2-річних ОВДП.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
У відомстві зазначили, що перший аукціон ОВДП успішно провели через платформу Bloomberg.
Ставки дохідності за розміщеними ОВДП склали:
- за 3-місячними ОВДП - 15,75% (зниження на 25 базисних пунктів);
- за 1-річними ОВДП - 15,09%;
- за 2-річними ОВДП - 15,36% (зниження на 14 бп).
Нагадаємо, у вересні на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 2,8 мільярда гривень.
Читайте також статтю: