Мінімальна зарплата українців з вересня зросте до 5 тисяч гривень



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На сьогодні мінімальна зарплата в Україні становить 4723 гривні

Урядовці за рік планують збільшити мінімальну зарплату до 6,5 тисячі гривень

Кабінет міністрів України погодив підвищення мінімальної зарплати в Україні. Так, з 1 вересня вона зросте до 5 тисяч гривень.

Про це під час брифінгу повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, згідно з графіком підвищення мінімальної зарплати очікується, що з 1 січня 2020 року вона підніметься до 6 тисяч гривень, а з 1 липня наступного року - до 6,5 тисячі гривень.

«Насамперед підвищення мінімальної заробітної плати - це підвищення рівня життя наших громадян, особливо працюючих людей, які отримують найменші доходи і підвищення мінімальної зарплати - це боротьба з бідністю», - зазначила міністр.

Зазначимо, що мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року зросла на 550 грн і становить 4723 грн на місяць, або 28,31 грн на годину.

Нагадаємо, що з 1 липня 2020 року в Україні буде планово підвищено рівень прожиткового мінімуму.



Також з 1 липня в Україні значно посилять покарання за водіння в нетверезому стані — тепер за це передбачено кримінальну відповідальність, а штрафи збільшено в рази.

Крім того з 1 липня запрацює механізм повернення коштів для тих учасників пробного ЗНО 2020 року, які зареєстрували на тестування, але не змогли його пройти через скасування традиційного формату після спалаху коронавірусу в Україні.