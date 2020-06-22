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    Економіка та фінанси

    В Україні підвищать прожитковий мінімум: якими будуть зарплати і пенсії

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    <p>Оплату праці індексують в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб</p> - В Україні підвищать прожитковий мінімум: якими будуть зарплати і пенсії

    Оплату праці індексують в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб

    Розмір мінімальної зарплати, який на даний момент становить 4 723 грн, не буде змінюватися протягом усього 2020 року

    В Україні з 1 липня буде підвищено грошовий розмір прожиткового мінімуму. У зв’язку з цим будуть підвищені також інші соціальні виплати.

    З 1 липня 2020 року оновлений прожитковий мінімум становитиме:

    • загальний показник на одну особу в розрахунку на місяць – 2 118 гривень;
    • для дітей до 6 років – 1859 гривень;
    • для дітей віком від 6 до 18 років – 2318 гривень;
    • для працездатних осіб – 2197 гривень;
    • для осіб, які втратили працездатність, – 1 712 гривень.

    Розмір мінімальної зарплати, який на даний момент становить 4 723 грн, не буде змінюватися протягом усього 2020 року. Також не зміниться і мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка).

    Оплату праці індексують в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, який з 1 липня складе 2 197 гривень.

    Допомога з безробіття не може перевищувати 4-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Його максимальний розмір з першого липня складе 8 788 грн.

    З 1 липня  розмір мінімальної пенсії становитиме 1 712 гривень.

    Також зросте і надбавка пенсіонерам за стаж – щомісячна доплата для тих, хто має стаж більше 30 років (жінки) і 35 років (чоловіки). Вона становить 1% мінімальної пенсії за кожен додатковий рік. З 1 липня – 17,12 грн.

    З 1 липня мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину, який не може становити менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, складе:

    • для дітей до 6 років – 929,50 грн;
    • для дітей віком від 6 до 18 років – 1 159,00 грн.

    Нагадаємо, після березневого збільшення середньої зарплати, Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за квітень у розмірі 9 325,93 гривень.

    Уряд України вже має розрахунки, а також законопроєкт про підтримку старшого населення країни та підвищення пенсій. Людям старше 75 років уряд хоче підвищити пенсії на 500 грн.

    Також пенсію в Україні зможуть передавати у спадок при подальшій розробці програми з переходу до накопичувальної пенсії.

    Міністр соціальної політики України Марина Лазебна прогнозує підвищення в другому півріччі мінімальної заробітної плати більш, ніж на 500 грн.

     

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