Чи є економічні передумови для різкого зростання мінімальної зарплати?

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Минулого разу, коли мінімальна зарплата була різко підвищена, це стало результатом різкої девальвації

Мовою оригіналу

Президент сказал, что мы не ищем легких путей. И приказал правительству поднять минимальную зарплату на 37% за год.

Правительство ответило «есть». И минимальная зарплата должна стать через год уже 6500 гривен.

Действительно, не ищем легких путей.

Что такого должно случится в кризисный год, чтобы зарплата в гривне выросла на 37%? Вопрос риторический. Если мы, конечно, не планируем девальвацию гривны. Такой сценарий ведь есть. Посмотрели на рейтинги. Увидели, что 61% украинцев против сотрудничества с МВФ и вообще всяких там кредитов, перестали сотрудничать с МВФ, получили дефолт с резкой инфляцией и девальвацией. И вот тогда в минимальной зарплате в 6,5 тысяч гривен уже нет ничего удивительного. Да и украинцы получать то, что хотели. Ведь не хотят кредитов? Не хотят. Без кредитов в мире живет только Северная Корея. Значит этого хочет большинство украинцев? Тарелка риса в день? Получили то что хотели. Все справедливо. И сейчас президент и правительство просто прозорливо заглядывают в будущее, принимая решения наперед.

Но давайте предположим, что никто не делал самоубийственных глупостей. И у нас не падает курс в 2 раза. И не галопирует инфляция. С какого перепугу тогда, кроме как желания президента, экономика должна обеспечить такой сумасшедший прирост зарплат? А рост почти на 40% за год – это сумасшедший рост. Не естественный.

В прошлый раз, когда минимальная зарплата была резко повышена, это стало уже результатом резкой девальвации. И просто отразило реальность. А сейчас? Что отражает рост на 40% за год? Где деньги? Где их взять, вернее?

Что такое в принципе рост минимальной зарплаты? С одной стороны, это рост расходов бюджета. Потому что зарплаты бюджетников надо повышать. И это во время кризиса. На фоне рекордного дефицита бюджета. Эти деньги тогда надо либо печатать, либо занимать. Но если мы остаемся в сотрудничестве с МВФ, но руки по печатанью денег у нас связаны. Да и мы сказали, что без самоубийств. А значит деньги надо занимать. Но это резкий рост долговой нагрузки, которая и так у нас в этом году значительно вырастет, с 5-% до 67% от ВВП. А в следующем значит продолжим наращивать стахановскими темпами?

С другой стороны, это детенизация. Очень часто в Украине минимальная зарплата – это минимальная официальная зарплата. И все прочее просто платят в конверте. Когда мы резко увеличиваем минимальную зарплату, то просто растет та прозрачная часть. С одной стороны, это хорошо. Чем меньше зарплат в конвертах, тем лучше. С другой – в кризисный год это может означать больше нагрузку на бизнес, который и так под ударом от карантина и падения покупательной способности. Нужна ли такая форсированная детенизация именно сейчас, без снятия коррупционный ренты, вопрос открытый. Ведь с одной стороны – тень это плохо. Это однозначно плохо. С другой стороны – шок для бизнеса на фоне кризиса не есть хорошо. И надо искать какое-то решение.

Но ключевое – нет никаких экономических причин для такого роста зарплаты. Это совершенно искусственное решение. В духе отчаянных популистических автократий. В духе Венесуэлы.

И да, в Украине действительно низкие зарплаты и низкие пенсии. Но просто повышать их «по моему хотению по моему велению» - это путь курильщика. Чтобы они повысились – должна расти экономика. Чтобы росла экономика – должны прийти инвестиции, причем желательно прямые внешние инвестиции. А чтобы они пришли, им необходимо чувствовать себя в безопасности. А значит должна сохраняться макроэкономическая стабильность и быть проведена настоящая судебная реформа и реформа силовиков. И тогда да, зарплаты начнут расти.

Второй путь – не быстрый. Но он работает. А первый не работает. В проверять это каждый раз уже надоело.

Джерело: блог Сергія Фурси

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»