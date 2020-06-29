Вперше за чотири роки зарплати українців зменшилися. Нацбанк назвав причину графіка



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Національний банк назвав головну причину зниження реальних доходів

Причиною зменшення реальної зарплати стали низька ділова активність і падіння попиту на робочу силу

Навесні 2020 року в Україні припинилося зростання реальних доходів населення. Так, у повністю карантинному квітні реальна зарплата в країні знизилася на 0,5%. Падіння відбулося вперше з березня 2016 року. Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність, який підготував Національний банк України.

Причиною зменшення реальної зарплати, за даними НБУ, стала низька ділова активність і падіння попиту на робочу силу.

Обсяг соціальної допомоги населенню, навпаки, збільшився. На цей показник, зокрема, вплинули «карантинні» доплати, а також щорічна індексація пенсій. При цьому, за даними Нацбанку, такі виплати мали помітного впливу на доходи українців.

Негативним фактором стало падіння зарплати трудових мігрантів. У березні-2020 цей показник в доларовому еквіваленті знизився на 9% (в порівнянні з березнем-2019), хоча зростав протягом чотирьох місяців до цього.

«У 2020 році трирічна тенденція зростання доходів населення припиниться. Побоювання другої хвилі коронавірусу негативно позначиться на відновленні робочих місць», – зазначили в НБУ.

На думку аналітиків Нацбанку, зростання зарплат можливе після зняття карантину, але й така вірогідність невелика.

Раніше у Центрі зайнятості розповіли, на які зарплати можуть розраховувати українці.

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