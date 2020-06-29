  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вперше за чотири роки зарплати українців зменшилися. Нацбанк назвав причину

    графіка
    • Розсилка
    <span>Національний банк назвав головну причину зниження реальних доходів</span> - Вперше за чотири роки зарплати українців зменшилися. Нацбанк назвав причину
    Національний банк назвав головну причину зниження реальних доходів

    Причиною зменшення реальної зарплати стали низька ділова активність і падіння попиту на робочу силу

    Навесні 2020 року в Україні припинилося зростання реальних доходів населення. Так, у повністю карантинному квітні реальна зарплата в країні знизилася на 0,5%. Падіння відбулося вперше з березня 2016 року. Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність, який підготував Національний банк України.

    Причиною зменшення реальної зарплати, за даними НБУ, стала низька ділова активність і падіння попиту на робочу силу.

    Обсяг соціальної допомоги населенню, навпаки, збільшився. На цей показник, зокрема, вплинули «карантинні» доплати, а також щорічна індексація пенсій. При цьому, за даними Нацбанку, такі виплати мали помітного впливу на доходи українців.

    5efa032e6ea81

    Негативним фактором стало падіння зарплати трудових мігрантів. У березні-2020 цей показник в доларовому еквіваленті знизився на 9% (в порівнянні з березнем-2019), хоча зростав протягом чотирьох місяців до цього.

    «У 2020 році трирічна тенденція зростання доходів населення припиниться. Побоювання другої хвилі коронавірусу негативно позначиться на відновленні робочих місць», – зазначили в НБУ.

    На думку аналітиків Нацбанку, зростання зарплат можливе після зняття карантину, але й така вірогідність невелика.

    Раніше у Центрі зайнятості розповіли, на які зарплати можуть розраховувати українці.

     Читайте також: 

     

    Національний банк економіка зарплата гроші українці фінанси робота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ