Уряд визначився, як і коли повертатимуть гроші за пробне ЗНО



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Кошти за пробне ЗНО повертатимуть з липня

Кошти учасникам скасованого пробного ЗНО будуть повертати через «Приватбанк»

Кошти, сплачені за пробне ЗНО у закладах освіти, повертатимуть учасникам тестування з 1 липня.

Про це у Facebook повідомляє Міністерство освіти та науки.

«МОН передасть банку інформацію від регіональних центрів оцінювання якості освіти щодо всіх учасників, які зареєструвалися з 3 по 24 січня 2020 року для проходження пробного ЗНО 2020 та сплатили кошти за участь у ньому. Передбачається, що повернення коштів розпочнеться 1 липня і триватиме до 1 грудня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на повернення коштів усім учасникам пробного ЗНО буде витрачено 52 млн 450 тис. грн з фонду боротьби з хворобою Covid-19 та її наслідками.

Раніше т.в.о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій заявила, що кошти учасникам скасованого пробного ЗНО будуть повертати через «Приватбанк». У кого немає картки, отримають повідомлення про те, що картка з коштами чекає у найближчому відділенні банку.

У понеділок, 15 червня, мало відбутися пробне ЗНО з української мови та літератури. Виявилося, що далеко не всі діти можуть скласти онлайн-ЗНО з української мови – у Києві і Харкові лежав сайт ЦОЯО.

Міністерство фінансів розробило механізм повернення коштів за пробне ЗНО, яке не відбулося в пунктах тестування у зв'язку з карантином. За участь у пробному ЗНО кожен учасник сплатив в середньому 145 гривень за кожен навчальний предмет.