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    Економіка та фінанси

    Міністерка економіки розповіла, як платити за опалення вдвічі менше

    Платити за опалення можна вдвічі менше: у Кабміні розповіли, як українцям заощадити - Міністерка економіки розповіла, як платити за опалення вдвічі менше
    Платити за опалення можна вдвічі менше: у Кабміні розповіли, як українцям заощадити
    фото: glavcom.ua

    Передбачається, що ті, хто модернізує свої помешкання, вже наступного опалювального сезону зекономлять в середньому від 30% до 50%

    Українці, які у 2022 році модернізують своє житло, у майбутньому опалювальному сезоні зможуть заощадити на опаленні від 30% до 50%. Такі цифри перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки Юлія Свириденко озвучила на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади у Харкові, повідомляє УНІАН.

    За її словами, в уряді очікують, що до програми «Енергетична незалежність» цього року приєднаються 700 тисяч сімей, або 1,5 мільйона українців.

    Це мешканці 600 тисяч квартир загальною площею 30 млн. квадратних метрів, пояснила вона.

    «У наступному опалювальному сезоні українці платитимуть за опалення у своїх вже модернізованих квартирах у середньому від 30% до 50% менше. Зекономлені кошти можна витрачати на себе, на товари та послуги. Таким чином стимулюємо попит», – заявила Свириденко.

    Нагадаємо, експерт розповів, у чому небезпека законопроєкту про реєстрацію квартир домогосподарствами.

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    Теги: міністр комуналка опалення українці житло Юлія Свириденко
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    Міністерка економіки розповіла, як платити за опалення вдвічі менше