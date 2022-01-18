Яке житло шукатимуть у 2022 році: експерт вказав несподіваний акцент

«Хаотична забудова Києва, яка велася протягом 20 останніх років, не здатна задовольнити бажання жити в комфортному і водночас просторому середовищі»

Українці при обранні житла все більше уваги приділяють створюваній інфраструктурі, наявній рекреації (озера, луки, ліси), сучасній архітектурі, а також використанню інноваційних технологій в будівництві. Такими будуть першочергові пріорітети українських інвесторів і у першому півріччі 2022 року, вважає засновник та керуючий партнер групи компаній Concept Group Михайло Підвисоцький.

«Хаотична забудова Києва, яка велася протягом 20 останніх років, не здатна задовольнити бажання покупців жити в комфортному і водночас просторому середовищі. Покупцям не потрібні «квадратні метри», їм важливо знайти свій простір для комфортного життя в місті та серед «дикої природи», – вважає експерт.

На думку Підвисоцького, у 2022-2025 роках переважна більшість покупців – близько 70% –цікавитимуться проєктами, інфраструктура яких створюється «з нуля», та буде самодостатньою, так званими «новими містами». Такі проєкти можливо реалізувати лише на великих територіях площею від 100 га.

Експерт наголосив, що «нові міста», тренд на створення яких спостерігається в США та Європі, мають поєднувати у собі сучасну інфраструктуру із довкіллям.

«Створення міста з нуля дає змогу девелоперу розпланувати його відповідно до потреб майбутніх мешканців. Наприклад, до третини території майбутніх «міст» займатиме незаймана природа», – вважає Підвисоцький.

Нові масштабні проєкти, будівництво яких розраховано на 7-10 років, мають не лише відповідати сучасним трендам зі створення інтелектуального життєвого простору, а й випереджати їх. Саме тому, як вважає Михайло Підвисоцький, покупцеві буде вкрай важливо, щоб нові проєкти були побудовані й оснащені найсучаснішим «начинням», що надасть можливість фіксувати та стимулювати комфортне життя майбутніх мешканців.

Раніше повідомлялося, що у столиці зросла вартість нерухомості.

Читайте також: