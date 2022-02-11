Податки за додатковий заробіток: Гетманцев розкрив деталі нового закону

«Все, що ви отримаєте як додатковий дохід, за це ви сплатите 5%», – Гетманцев

Влада планує ухвалити закон, який надасть можливість найманим працівникам, які додатково ще займаються певним бізнесом, наприклад, таксі, але не зареєстровані як ФОПи, працювати легально. Такою можливістю можуть скористатися працівники сфери таксі та ще 27 видів діяльності. Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю УНІАН.

«Хочу відразу підкреслити, що вона буде добровільною, тобто лише для тих, хто буде мати бажання скористатися такою можливістю. Вона буде стосуватися сфери таксі, а також 27 видів іншої діяльності. Суть полягає у тому, що треба надати можливість найманим працівникам, які, окрім основної роботи, наприклад, по вечорах таксують, робити це легально та офіційно і навіть без оформлення як ФОП», – сказав Гетманцев.

Чиновник розповів, що в такому разі для встановлення РРО не знадобиться багато сил та спеціальне обладнання, все можна буде зробити через додаток «Дія».

«Ми зараз розглядаємо модель, при якій ви зможете через систему «Дія» подати заявку на встановлення програмного РРО і приймати платежі через нього. Все, більше нічого не треба робити. Ні рахунків відкривати, ні реєструватися ніде. Однією кнопкою в «Дії» ви подасте заявку, і друга кнопка – встановили РРО. Це все без жодних реєстрацій», – підкреслив чиновник.

У разі отримання додаткового доходу, особа заплатить 5% податку з нього, але така система працюватиме тільки для тих, хто нею користуватиметься.

«Все, що ви отримаєте як додатковий дохід, за це ви сплатите 5%. Така система працює в багатьох країнах. Люди задоволені цією системою, вони користуються нею, тому ми плануємо теж це реалізовувати. І ще раз повторюсь, що це буде добровільно. Тобто лише для тих, хто захоче», – резюмував Гетманцев.

Нагадаємо, влада готує проєкт податкової реформи, згідно якої понад 20 видів професійної діяльності зобов’яжуть сплачувати податки. Так, таксисти, няні та інші повинні будуть встановити касовий апарат і проводити через нього всі надходження від додаткової діяльності.

Раніше стало відомо, що парламентська фракція «Слуга народу» готує велику податкову реформу, яку анонсують у першому кварталі 2022 року.

Нагадаємо, завдяки новим правилам оподаткування українці ризикують отримати на 30% менші зарплати.

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