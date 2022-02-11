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    Економіка та фінанси

    «Велика термомодернізація». Перша хвиля охопить понад 6 тис. будівель

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    Держава планує інвестувати у&nbsp;програми &laquo;Енергетична незалежність&raquo; 140 млрд грн - «Велика термомодернізація». Перша хвиля охопить понад 6 тис. будівель
    Держава планує інвестувати у програми «Енергетична незалежність» 140 млрд грн

    Вже у 2022 році майже 700 тис. родин долучаться до програми «Енергетична незалежність»

    У рамках першої хвилі програми Президента Володимира Зеленського «Велика термомодернізація» заплановано оновити 6437 будівель по всій країні. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко в ході засідання Президії Конгресу регіональних та місцевих влад.

    «На першому етапі ми відремонтуємо будинки, які були зведені до 1990-го року, а на наступному – охопимо нові, які мають клас енергоефективності менше ніж С», – зазначила вона.

    Таким чином, вже у 2022-му році майже 700 тис. родин, або 1,5 млн українців, долучаться до програми «Енергетична незалежність». Це мешканці 600 тис. квартир загальною площею 30 млн м кв.

    «Ми плануємо, що ми більше не будемо опалювати повітря, а вся теплова енергія працюватиме на людину, і будуть створюватися для неї максимально комфортні умови життя. Наступного опалювального сезону українці будуть сплачувати за опалення своїх вже термомодернізованих квартир в середньому на 30-50% менше», – наголосила Свириденко.

    Крім цього, очікується, що завдяки програмі держава зможе заощаджувати енергоресурси. Так, за оцінками Свириденко, на 2,5% скоротиться імпорт газу, це особливо важливо сьогодні, коли держава-агресор використовує енергетику як зброю. Також запуск програми дасть можливість забезпечити роботою 170 тис. фахівців.

    Загалом держава планує інвестувати у програму 140 млрд грн. Ці кошти будуть спрямовуватися Укрфінжитлом на цільові кредити під 3% річних органам місцевого самоврядування та військово-цивільним адміністраціям.

    Як розповів заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, пілотні проєкти програми було реалізовано у 8 будинках у місті Дніпро. Втрати тепла в цих будівлях зменшилися вдвічі, на стільки ж скоротилося споживання енергоресурсів.

    «Серед заходів передбачається теплоізоляція стін, горищ, підвалів, заміна зовнішніх дверей, встановлення або модернізація індивідуального теплового пункту і вузла обліку теплової енергії», – розповів Тимошенко.

    У свою чергу Президент Володимир Зеленський підкреслив важливість модернізації аварійних будинків.

    «Будуть пропозиції – буде збільшуватися кількість заявок на термомодернізацію. Дуже важливо, щоб ми аналізували ті домівки, які просто небезпечні», – сказав глава держави.

    Теги: енергетика опалення Володимир Зеленський Кирило Тимошенко Юлія Свириденко
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    «Велика термомодернізація». Перша хвиля охопить понад 6 тис. будівель