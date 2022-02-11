На Троєщині мешканці відремонтували будинок за програмою співфінансування (відео)

Місто покрило 95% витрат , мешканці зібрали 5%

Мешканці одного з будинків на столичній Троєщині власними зусиллями та за допомогою міської програми співфінансування встановили у будинку нові ліфти, відремонтували під’їзд та встановили двері й освітлення. Багатоквартирний житловий будинок на вулиці Миколи Закревського, 45 став зразком того, як можна на прикладі одного ОСББ скористатися міськими програми співфінансування, повідомляється у сюжеті телеканалу «Київ».

Як зазначається, ОСББ на Закревського, 45 долучилося до міської програми співфінансування «Капремонти» і місто покрило 95% витрат на заміну ліфтів зі встановленням обладнання італійського виробництва (мешканці зібрали 5%), а також 90% витрат на капремонт покрівлі (мешканці, відповідно, зібрали 10%).

Всього у будинку замінили чотири ліфти, зокрема вантажні, виконали капремонт покрівлі, встановили датчики освітлення, відремонтували входи в під’їзди, встановили лічильники води та тепла. З міського бюджету в рамках міської програми співфінансування «Капремонти» мешканці отримали допомогу в розмірі майже 8 млн грн, а самі люди зібрали ще 400 тис. грн. Про це повідомила керівниця ОСББ Клавдія Харченко у розмові із заступником голови КМДА Петром Пантелеєвим, який оглянув будівлю.

Також у будинку не змінювалася квартплата протягом трьох років – трохи менше восьми грн. за кв.м. За рахунок нововведень щомісячна економія будинку становить 10-15 тис. грн, які використовують на наступні модернізації.

В цьому році ОСББ планує взяти участь у програмах співфінансування для повної заміни інженерних мереж та капремонту окремих конструкцій.

За словами Петра Пантелеєва, програма співфінансування працює в усіх будинках, незалежно від серії, року забудови чи статусу мешканців.

Протягом тижня у столиці затвердять склад переможців програми «70/30%» на 2022 рік. На цей рік місто збільшило обсяг фінансування цієї програми, її бюджет – понад 170 млн грн..

Тим часом, мешканці скандальної багатоповерхівки ЖК «Совські ставки» змушені грітися дровами.