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    Експерт розповів, у чому небезпека законопроєкту про реєстрацію квартир домогосподарствами

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    Завдяки новаціям спочатку відберуть субсидії, а потім і житло - Експерт розповів, у чому небезпека законопроєкту про реєстрацію квартир домогосподарствами
    Завдяки новаціям спочатку відберуть субсидії, а потім і житло
    фото з відкритих джерел

    Домогосподарство, а не квартиру, легше забрати за комунальні борги

    Новий законопроєкт про визнання квартир домогосподарствами та спільне об'єднання людей, що в них проживають, податковими зобов'язаннями – це тривала стратегія для боротьби з боржниками за житлово-комунальні послуги. Таку думку висловив у Facebook голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

    На його думку, оформляючи згідно з законом домогосподарство, а не квартиру, легше буде забрати житло за борги у людей.

    «Зараз перед тим, як розібратися з боргами, треба подивитися: хто власник, хто зареєстрований, чи є діти, хто спадкоємці і т.д. лише заарештовуючи його», – стверджує експерт.

    Ще один нюанс запровадження закону про домогосподарства – різко обрізають субсидії, зазначає голова правління Союзу споживачів комунальних послуг.

    «Як ви розумієте, багато українців прописано (зареєстровано) за різними адресами, але часто проживає разом. У новому варіанті реєстрація домогосподарства змінить структуру платників послуг за «комуналку» та одержувачів субсидій», – резюмував Олег Попенко.

    Нагадаємо, більшість боржників за комунальні послуги заявляють про нестачу грошей.

    Як відомо, відповідно до закону про внесення змін до Податкового кодексу України з 1 січня 2022 року запрацюють нові правила оподаткування операцій з нерухомістю.

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    Теги: діти житло домогосподарство послуги реєстрація небезпека
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    Експерт розповів, у чому небезпека законопроєкту про реєстрацію квартир домогосподарствами