В Україні можуть з'явитися «єІпотеки» та «єСубсидії»: в Офісі президента розкрили деталі

Планується, що паралельно з державною програмою з'явиться ще десяток подібних продуктів

За аналогією з державною програмою «єПідтримка» в Україні невдовзі можуть почати діяти програми «єІпотека» та «єСубсидія». Пр це в інтерв’ю виданню Interfax-Україна повідомив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

Також, за словами посадовця, влада наразі вивчає можливості запровадити подібні продукти не тільки для фізичних осіб, у вигляді іпотеки тощо, а і для бізнесу, який, у деяких випадках, теж потребує «точкової» підтримки з боку держави.

«Насправді «єПідтримка» – лише невеликий прототип наших майбутніх проєктів. Усе, що я вище описав – це, по суті, «єПідтримка» в іншому масштабі. Пільгова іпотека – це та сама «єПідтримка», тільки вартістю не 1 тис. грн, а 1 млн грн. Даємо можливість громадянину взяти іпотеку на пільгових умовах з допомогою держави. Але рішення, де купувати квартиру, він приймає самостійно. Ми даємо кошти споживачу», – зазначив Шурма.

Загалом щодо розвитку програми «єПідтримка» посадовець зазначив, що влада планує активно її розвивати, зокрема розглядається можливість запустити, наприклад, «єСубсидію».

«Таку саму карту, з якої можна витратити кошти тільки на оплату комунальних послуг. Це дозволить верифікувати отримувачів субсидій. А тут є великі питання. Так, з тих мільярдів гривень, що виділяються на субсидії, більшість потрапляють у точку, але є й зловживання. І ми чітко зможемо верифікувати кожного отримувача», – пояснив посадовець.

Ростислав Шурма підсумував, що сама «єПідтримка» буде щомісяця наповнюватися новими напрямами та продуктами. І паралельно з'явиться ще з десяток подібних продуктів.

Раніше повідомлялося, що від початку запровадження програми «єПідтримка» українці придбали за допомогою неї 326 тис. залізничних квитків, на які загалом було витрачено 131 млн «ковідних» гривень.

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