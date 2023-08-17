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Мін'юст вперше подав позов про націоналізацію активів Білорусі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мін'юст вперше подав позов про націоналізацію активів Білорусі
Волга-Днєпр – найбільша вантажна авіагрупа Росії
фото ілюстративне

Україна збирається націоналізувати авіаційний двигун та повітряний стартер

Міністерство юстиції України у середу, 16 серпня, подало два нових позови до Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій у вигляді стягнення активів. В одному з них відповідачем буде Міністерство оборони Республіки Білорусь. Про це повідомила голова департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України Інна Богатих.

Зазначається, що в межах позову до білоруського міністерства Україна збирається націоналізувати один авіаційний двигун та повітряний стартер.

«Позов до «Волга-Днєпр» надважливий ще й з точки зору міжнародної конфіскації. Бо в Канаді аналогічна процедура розпочата щодо літака «Руслан», який належить цій же компанії і наразі арештований Канадою та має бути конфіскований на користь України. Ще декілька літаків цієї компанії «заморожені» Німеччиною. Це сотні мільйонів доларів», – йдеться в повідомленні.

Відповідачами в цьому позові є нідерландська Volga-Dnepr Logistics B.V., московське ТОВ «Волга-Днєпр-Москва» і ТОВ «Авіакомпанія Волга-Днєпр» із Ульяновська.

Волга-Днєпр – найбільша вантажна авіагрупа Росії. На початку 2022 року вона займала понад половину російського ринку авіаційних вантажоперевезень.

У березні 2022 року Святошинський районний суд Києва заочно заарештував 12 літаків «Руслан» російської авіакомпанії Волга-Днєпр в межах кримінального провадження, відкритого за заявою ДП «Антонов». Три літаки знаходяться у Німеччині, один – в Канаді.

До слова, раніше європейці заявили, що не будуть поки що передавати нам російські активи і навіть прибуток від їх використання. Вони планують передавати Україні податки, сплачені європейськими управителями від прибутку, отриманого від зберігання російських активів (переважно європейських банків).

Теги: Білорусь Міністерство юстиції Україна Вищий антикорупційний суд

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