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Окупаційна влада в Криму продаватиме активи «недружніх інвесторів»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупаційна влада в Криму продаватиме активи «недружніх інвесторів»
Раніше Аксьонов заявляв, що курортний сезон в окупованому Криму пройде в «урізаному варіанті»
фото з відкритих джерел

Російський уряд схвалив рішення щодо продажу активів «недружніх інвесторів» й спрямовувати кошти на сферу туризму

Російський гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив, що субсидія у 2,5 мільярда рублів для зайнятості в турбізнесі Кримського півострова буде виплачена за рахунок коштів, отриманих від продажу активів «недружніх інвесторів». Про це він повідомив у Telegram.

«Вважаю знаковим моментом той факт, що для виплат будуть використані кошти, отримані від продажу активів інвесторів із недружніх країн. Це правильно і справедливо», – написав колаборант Аксьонов.

Гауляйтер Криму також зазначив, що російський уряд уже схвалив виділення понад 2,5 млрд рублів із резервного фонду на надання субсидії Криму та Севастополю.

Раніше прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін повідомив про виділення понад 2,5 млрд рублів на підтримку туристичної галузі у Криму та Севастополі.

До слова, Аксьонов заявляв, що курортний сезон в окупованому Криму пройде в «урізаному варіанті».

Минулого вересня Аксьонов говорив, що протягом літніх місяців 2022 року в Криму відпочили понад 4,2 млн туристів, що на 19% нижче за тогорічні показники. Перевірити ці дані із незалежних джерел неможливо.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українським безпілотникам» та «роботою ППО». Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму. У жовтні 2022 року на Кримському (Керченському) мості стався вибух. На острові діє підвищений (жовтий) рівень так званої «терористичної небезпеки». Аеропорт Сімферополя закрито.

Нагадаємо, росіяни в тимчасово окупованому Криму активно готуються до оборони. Завершують будівництво фортифікаційних споруд й не тільки.

За словами начальника Головного оперативного управління Генерального штабу, наразі немає точних даних щодо втечі родин російських військових з півострова. Водночас варто очікувати великого напливу людей, які намагатимуться покинути Крим після наближення українських воїнів до Перекопського та Чонгарського перешийків.

Також для автоперевезень до окупованого Криму з боку Росії країна-агресорка може залучити десантні кораблі.

Теги: Крим колабораціонізм росія туризм гроші

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