Окупаційна влада в Криму продаватиме активи «недружніх інвесторів»
Російський уряд схвалив рішення щодо продажу активів «недружніх інвесторів» й спрямовувати кошти на сферу туризму
Російський гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив, що субсидія у 2,5 мільярда рублів для зайнятості в турбізнесі Кримського півострова буде виплачена за рахунок коштів, отриманих від продажу активів «недружніх інвесторів». Про це він повідомив у Telegram.
«Вважаю знаковим моментом той факт, що для виплат будуть використані кошти, отримані від продажу активів інвесторів із недружніх країн. Це правильно і справедливо», – написав колаборант Аксьонов.
Гауляйтер Криму також зазначив, що російський уряд уже схвалив виділення понад 2,5 млрд рублів із резервного фонду на надання субсидії Криму та Севастополю.
Раніше прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін повідомив про виділення понад 2,5 млрд рублів на підтримку туристичної галузі у Криму та Севастополі.
До слова, Аксьонов заявляв, що курортний сезон в окупованому Криму пройде в «урізаному варіанті».
Минулого вересня Аксьонов говорив, що протягом літніх місяців 2022 року в Криму відпочили понад 4,2 млн туристів, що на 19% нижче за тогорічні показники. Перевірити ці дані із незалежних джерел неможливо.
Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українським безпілотникам» та «роботою ППО». Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму. У жовтні 2022 року на Кримському (Керченському) мості стався вибух. На острові діє підвищений (жовтий) рівень так званої «терористичної небезпеки». Аеропорт Сімферополя закрито.
Нагадаємо, росіяни в тимчасово окупованому Криму активно готуються до оборони. Завершують будівництво фортифікаційних споруд й не тільки.
За словами начальника Головного оперативного управління Генерального штабу, наразі немає точних даних щодо втечі родин російських військових з півострова. Водночас варто очікувати великого напливу людей, які намагатимуться покинути Крим після наближення українських воїнів до Перекопського та Чонгарського перешийків.
Також для автоперевезень до окупованого Криму з боку Росії країна-агресорка може залучити десантні кораблі.
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