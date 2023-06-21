Україна готує механізм, щоб конфіскувати заморожені Заходом активи РФ – Шмигаль

Україна пропонує створити універсальну систему, за якої міжнародно визнаний агресор і організатор війни розплачується за свої злочини

Українська влада готує механізм, щоб конфіскувати заморожені Заходом російські активи на суму до $500 млрд. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Конференції з відбудови України у Лондоні.

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«Росія має заплатити за те, що вона знищила, зруйнувала. Ми готуємо справедливий механізм, який дозволить конфіскувати до 500 млрд доларів російських активів, схованих на Заході. Історичне рішення було прийняте на зустрічі Ради Європи – встановити реєстр шкоди і руйнувань, завданих російською агресією в Україні», – зазначив Шмигаль.

Також глава уряду у своїй колонці для британського видання The Guardian заявив, що Україна – першопроходець у процесі конфіскації чужих активів, адже до цього у світі поки подібного ніхто не робив.

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«Ми розуміємо побоювання наших партнерів, але злочинні дії Росії настільки безпрецедентні, що потрібні принципово нові, сміливі рішення. Ці рішення будуть важливими не лише для України, а й для всього світу», – наголосив прем'єр.

За його словами, Україна пропонує створити універсальну систему, за якої міжнародно визнаний агресор і організатор війни розплачується за свої злочини.

«Це буде цілком легітимний механізм на основі відповідної міжнародної угоди», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, Конгрес США представив законопроєкт про передачу активів РФ на користь України. Також повідомлялося, що Україна отримає 92 мільйони євро з російських активів, заморожених у Бельгії.