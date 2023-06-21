Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна готує механізм, щоб конфіскувати заморожені Заходом активи РФ – Шмигаль

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна готує механізм, щоб конфіскувати заморожені Заходом активи РФ – Шмигаль
Шмигаль заявив, що Україна – першопроходець у процесі конфіскації чужих активів
фото з відкритих джерел

Україна пропонує створити універсальну систему, за якої міжнародно визнаний агресор і організатор війни розплачується за свої злочини

Українська влада готує механізм, щоб конфіскувати заморожені Заходом російські активи на суму до $500 млрд. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Конференції з відбудови України у Лондоні.

«Росія має заплатити за те, що вона знищила, зруйнувала. Ми готуємо справедливий механізм, який дозволить конфіскувати до 500 млрд доларів російських активів, схованих на Заході. Історичне рішення було прийняте на зустрічі Ради Європи – встановити реєстр шкоди і руйнувань, завданих російською агресією в Україні», – зазначив Шмигаль.

Також глава уряду у своїй колонці для британського видання The Guardian заявив, що Україна – першопроходець у процесі конфіскації чужих активів, адже до цього у світі поки подібного ніхто не робив.

«Ми розуміємо побоювання наших партнерів, але злочинні дії Росії настільки безпрецедентні, що потрібні принципово нові, сміливі рішення. Ці рішення будуть важливими не лише для України, а й для всього світу», – наголосив прем'єр.

За його словами, Україна пропонує створити універсальну систему, за якої міжнародно визнаний агресор і організатор війни розплачується за свої злочини.

«Це буде цілком легітимний механізм на основі відповідної міжнародної угоди», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, Конгрес США представив законопроєкт про передачу активів РФ на користь України. Також повідомлялося, що Україна отримає 92 мільйони євро з російських активів, заморожених у Бельгії.

Теги: росія Україна реєстр Денис Шмигаль війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Засідання РНБО Володимир Зеленський скликає на 23 червня
Зеленський скликає засідання РНБО
16 червня, 15:08
Ворог застосував крилаті ракети Х-101/555
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
13 червня, 06:44
Шойгу і Пригожин є смертними ворогами
Шойгу проти Пригожина: чия кувалда переможе
11 червня, 16:31
Відчувається і все глибшим стає відчуття розірваності двох світів – світ тилового життя з його типовими для цивільних проблемами, і світ фронтовий, де все інакше
Цивільні та військові. Українці мають вирішити серйозну проблему
8 червня, 09:05
Комбайн John Deer 4830, який рашисти прийняли за «Леопард»
Окупанти заявили, що знищили «Леопарди», які виявились комбайнами (відео)
7 червня, 10:34
Олена Зеленська обійшла всі локації нової дитячої зони
Олена Зеленська відвідала відкриття дитячої зони в Києві (фото)
3 червня, 13:32
Олександр Пономарьов розповів про цікаві епізоди свого творчого життя
Пономарьов розповів, чому відмовився працювати в Росії
1 червня, 20:15
Обкладинка книги Януша Буґайського «Неспроможна держава: Інструкція з розшматування Росії»
10 факторів, які спричинять розпад Росії
31 травня, 17:01
Повномасштабна війна РФ проти України триває вже 458 днів
Нові вимоги РФ для завершення війни: Україна висунула зустрічні умови
27 травня, 12:19

Економіка

Прибирання закритого аеропорту, рекордні гроші на стадіон: рейтинг найскандальніших тендерів
Прибирання закритого аеропорту, рекордні гроші на стадіон: рейтинг найскандальніших тендерів
Україна готує механізм, щоб конфіскувати заморожені Заходом активи РФ – Шмигаль
Україна готує механізм, щоб конфіскувати заморожені Заходом активи РФ – Шмигаль
Українські морські порти необхідно відкрити для всіх вантажів – Кубраков
Українські морські порти необхідно відкрити для всіх вантажів – Кубраков
Washington Post написав про російську блокаду українських портів і її наслідки
Washington Post написав про російську блокаду українських портів і її наслідки
Зеленський скасував ПДВ та ввізне мито на комплектуючі для дронів
Зеленський скасував ПДВ та ввізне мито на комплектуючі для дронів
Уряд затвердив новий меморандум співпраці із МВФ
Уряд затвердив новий меморандум співпраці із МВФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Каховська ГЕС, чи є шанс на відновлення? Академік Ландау пояснює наслідки найбільшої техногенної катастрофи XXI століття
38K
Кремль вигадав, де брати нове «гарматне м'ясо» для війни
37K
На Хмельниччині пролунали вибухи
31K
Катастрофа на ГЕС: Буданов розповів, який наказ окупанти отримали перед підривом
18K
СБУ та митниця перешкодили вивезенню за кордон частини колекції «Платар», яка належить Таруті
17K
Китай ухвалив рішення стосовно нафти. Економіка РФ миттєво відреагувала

Новини

Зустріч Кулеби з Блінкеном, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Каховського водосховища практично не існує: з'явилися нові супутникові знімки
Сьогодні, 07:36
На чотирьох напрямках тривають важкі бої – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Міноборони Росії змінило підхід щодо висвітлення контрнаступу ЗСУ – ISW
Сьогодні, 05:48
Негода в низці областей: синоптики дали прогноз погоди на 21 червня
Сьогодні, 04:45
У жіночій в'язниці Гондураса стався бунт: загинули десятки ув'язнених
Сьогодні, 03:02

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту