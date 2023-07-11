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ВАКС націоналізував активи російських олігархів на мільярди гривень

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ВАКС націоналізував активи російських олігархів на мільярди гривень
Серед кінцевих бенефіціарів націоналізованих структур є наближені до Путіна російські олігархи
фото з відкритих джерел

Серед націоналізованих активів п'ять обленерго, готелі, ТЦ, добувні підприємства, акції банку

Вищий антикорупційний суд за матеріалами ДБР націоналізував активи кількох наближених до Кремля російських олігархів на мільярди гривень. Серед них – п'ять обленерго, готелі, ТЦ, добувні підприємства, акції банку. Пресслужба ДБР повідомляє, що працівники бюро викрили десятки компаній, афілійованих із російськими власниками.

Серед кінцевих бенефіціарів цих комерційних структур є наближені до Путіна російські олігархи: брати Аркадій та Ігор Ротенберги, Олег Дерипаска, Євгеній Гінер.

У власність України надійшли:

  • ПрАТ «Рівнеобленерго» (93,2%), АТ «Херсонобленерго» (99,9 %), АТ «Чернівціобленерго» (96,8%), АТ «Житомиробленерго» (95,5%), ПрАТ «Кіровоградобленерго» (72,9%), а також сім готелів (мережа Premier), ТРЦ «Метроград» і «Метрополіс» – загальною вартістю два мільярди гривень (належали Євгенію Гінеру);
  • 88,89% акцій АТ «Перший інвестиційний банк» (Гінера).
  • ТОВ «Глухівський карʼєр кварцитів» і ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (належали Олегу Дерипасці, орієнтовна вартість становить 10 мільярдів гривень);
  • ТРЦ Ocean Plaza, орієнтовною вартістю понад $350 мільйонів (належав Ротенбергам).

Крім цього, націоналізовано різні частки статутного капіталу та майно росіян в інших важливих стратегічних галузях української економіки.

Ідеться про 100% ТОВ «Авангард-Віларті», яке, окрім «Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД», також володіє компанією «Ітодер Інвестментс Лімітед» (Ethoder Investments Limited) і 66,65% «Інвестиційниого союзу «Либідь».

У ДБР зазначили, що структури, підконтрольні Олегу Дерепасці, також брали участь в розширенні та реконструкції Дніпро-Бугського морського порту. У дохід держави повернули земельні ділянки та нерухоме майно в різних регіонах України, сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки.

Власниками інших націоналізованих активів є росіяни Олександр Пономаренко й Олександр Скоробогатько.

Нагадаємо, суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир, який підозрюється у скоєнні ДТП, що призвела до загибелі нацгвардійця наприкінці травня, керував авто у нетверезому стані. Це доведено висновками судово-психологічної експертизи.

До слова, Вищий антикорупційний суд конфіскував квартири в центрі Києва, які належали дизайнеру-пропагандисту РФ Артємію Лєбєдєву.

Теги: Антикорупційний суд росіяни олігархи росія майно

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