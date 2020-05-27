В уряді повідомили, як зміниться система оплати праці держслужбовців



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Зарплата повинна бути прозорою, зрозумілою та передбачуваною для суспільства та для кожного державного службовця і кандидата, який претендує на посаду у держслужбі, - Купрій

Пропоную у першу чергу підняти продуктивність праці чиновників до державного рівня і слідом одразу ж підіймати заробітну плату до ринкового рівня, - Шмигаль

Кабінет міністрів схвалив концепцію реформування системи оплати праці державних службовців та затвердив план заходів з її реалізації. Таке рішення було ухвалене на засіданні уряду 27 травня.

«Звичайно ж, я запропоную у першу чергу підняти продуктивність праці чиновників до державного рівня і слідом одразу ж підіймати заробітну плату до ринкового рівня. Спочатку продуктивність, а потім зарплата», - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як пояснив перший заступник голови Національного агентства з питань державної служби Володимир Купрій, мета цієї концепції досягти стану, коли зарплата є прозорою, зрозумілою та передбачуваною для суспільства та для кожного державного службовця і кандидата, який претендує на посаду у держслужбі.

«Сама реформа є комплексною та передбачає три ключові елементи. Перший стосується реформування самої структури заробітної плати, тобто задача спростити її та зменшити кількість складових елементів. Наступне – це досягнення принципу 70 на 30, тобто збільшити частку посадового коалу до 70% у структурі заробітної плати для державних службовців ну і ввести критерії для премій, прив'язавши їх до конкретних результатів роботи», - сказав він.

Купрій також зазначив, що, по-третє, планується удосконалення схеми формування посадових окладів на основі каталогу типових посад із відповідним коефіцієнтам груп. "Йдеться про удосконалення системи розміру виплати за вислугу років обмеження за результати щорічного оцінювання до 100%», - додав він.

Напередодні уряд виділив додаткові мільярди для підтримки безробітних.

Раніше повідомлялося, за місяць карантину в Україні «армія» безробітних збільшилася удесятеро.

Також через масові звернення у Центрах зайнятості колапс. Вони завалені заявами.

В Україні на ринку праці зникли майже всі нові вакансії.