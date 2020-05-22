У Міносвіти розповіли, яким буде навчання у школі з вересня



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Технології дистанційного навчання будуть використовувати у школі більше

В Україні з вересня у школах буде опановуватися той матеріал, який припав на період карантину.

Про це розповіла т.в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

«Я думаю, що технології дистанційного навчання будуть використовувати у школі більше і ми перейдемо до іншого формату навчання. Тобто, будуть поєднуватися і класно-урочна система і технології змішаного навчання. З вересня місяця, я думаю, що вони будуть краще використовуватися у наших школах», - сказала Мандзій.

За її словами, до кінця червня до закладів загальної та середньої освіти будуть надіслані рекомендації для того, щоб вчителі із школи могли планувати структуру наступного року.

«Буде так зване «коригуюче навчання». Вчителі зможуть з’ясувати опанування того матеріалу учнями, який припав на карантин. І тут буде виключно індивідуальний підхід виключного кожного класу і кожного вчителя», - додала Мандзій.

За її словами, МОН не буде встановлювати терміни, але цю роботу передбачають зробити у вересні.

Також Міносвіти назвало терміни проведення ЗНО. Оцінювання якості освіти відбудеться з 25 червня по 17 липня.

Напередодні у МОЗ розповіли, як в умовах карантину може проходити ЗНО.

Раніше Міносвіти дозволило змінювати місце проходження ЗНО.

Також міністерка освіти Любомира Мандзій повідомила, що українські школярі цього навчального року вже не повернуться до звичного навчання у школах. Навчання триватиме до кінця травня у дистанційній формі.