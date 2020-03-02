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    Економіка та фінанси

    Минулого року найбільше українського вина купив Казахстан - Держстат

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    &nbsp;Україна сьогодні контролює 2,5% світового експорту горілки - Минулого року найбільше українського вина купив Казахстан - Держстат
     Україна сьогодні контролює 2,5% світового експорту горілки

    Казахстан купив в України вина на $1,3 млн, а Німеччина - на $1 млн

    Україна у 2019 році експортувала вина на $11,9 млн. Про це свідчать дані Держстатистики.

    Зазначається, що найбільше українського вина купив Казахстан - на $1,3 млн.

    Також Німеччина купила в України вина на $1 млн.

    Загалом, у 2019 році до країн СНД  Україна експортувала вина на $2 млн 31 тис., до Європи - на $2 млн 24 тис., до Азії - на $1,3 млн, до Африки - на $476 тис., до Америки - на $226 тис., до Австралії і Океанії - на $1,7 тис..

    При цьому, імпорт вина минулого року склав $146,7 млн.

    Зауважимо, що наша держава сьогодні контролює 2,5% світового експорту горілки.

    Нагадаємо, Україна увійшла в трійку найбільших експортерів сільгосппродукції в Євросоюз.

    Як повідомлялося, цього року Україна продала Росії товарів на $2,4 млрд.

    Імпорт із РФ після чотирирічної перерви став можливим унаслідок внесення правки в ухвалений 18 вересня закон України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії». Ініціатором правки був голова комітету Ради з енергетики Андрій Герус. 

    Німеччина Держстат імпорт Казахстан алкоголь закон держава СНД Україна Андрій Герус
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