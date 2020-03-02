Минулого року найбільше українського вина купив Казахстан - Держстат



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Україна сьогодні контролює 2,5% світового експорту горілки

Казахстан купив в України вина на $1,3 млн, а Німеччина - на $1 млн

Україна у 2019 році експортувала вина на $11,9 млн. Про це свідчать дані Держстатистики.

Зазначається, що найбільше українського вина купив Казахстан - на $1,3 млн.

Також Німеччина купила в України вина на $1 млн.

Загалом, у 2019 році до країн СНД Україна експортувала вина на $2 млн 31 тис., до Європи - на $2 млн 24 тис., до Азії - на $1,3 млн, до Африки - на $476 тис., до Америки - на $226 тис., до Австралії і Океанії - на $1,7 тис..

При цьому, імпорт вина минулого року склав $146,7 млн.

Зауважимо, що наша держава сьогодні контролює 2,5% світового експорту горілки.

Нагадаємо, Україна увійшла в трійку найбільших експортерів сільгосппродукції в Євросоюз.

Як повідомлялося, цього року Україна продала Росії товарів на $2,4 млрд.

Імпорт із РФ після чотирирічної перерви став можливим унаслідок внесення правки в ухвалений 18 вересня закон України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії». Ініціатором правки був голова комітету Ради з енергетики Андрій Герус.