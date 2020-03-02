Минулого року найбільше українського вина купив Казахстан - Держстат
Казахстан купив в України вина на $1,3 млн, а Німеччина - на $1 млн
Україна у 2019 році експортувала вина на $11,9 млн. Про це свідчать дані Держстатистики.
Зазначається, що найбільше українського вина купив Казахстан - на $1,3 млн.
Також Німеччина купила в України вина на $1 млн.
Загалом, у 2019 році до країн СНД Україна експортувала вина на $2 млн 31 тис., до Європи - на $2 млн 24 тис., до Азії - на $1,3 млн, до Африки - на $476 тис., до Америки - на $226 тис., до Австралії і Океанії - на $1,7 тис..
При цьому, імпорт вина минулого року склав $146,7 млн.
Зауважимо, що наша держава сьогодні контролює 2,5% світового експорту горілки.
Нагадаємо, Україна увійшла в трійку найбільших експортерів сільгосппродукції в Євросоюз.
Як повідомлялося, цього року Україна продала Росії товарів на $2,4 млрд.
Імпорт із РФ після чотирирічної перерви став можливим унаслідок внесення правки в ухвалений 18 вересня закон України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії». Ініціатором правки був голова комітету Ради з енергетики Андрій Герус.