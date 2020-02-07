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    Аваков назвав Ситника ідіотом і звинуватив у пияцтві

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    Арсен Аваков назвав Артема Ситника ідіотом і додав:&nbsp;<span>&laquo;</span><span>а ідіотів жаль, їм треба допомагати&raquo;</span> - Аваков назвав Ситника ідіотом і звинуватив у пияцтві
    Арсен Аваков назвав Артема Ситника ідіотом і додав: «а ідіотів жаль, їм треба допомагати»
    Фото: Главком

    Міністр внутрішніх справ дуже емоційно відреагував на заяву директора НАБУ про те, що за визнанням його винним у корупції стоїть особисто очільник МВС

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника ідіотом і звинуватив у пияцтві. Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter.

    «Начальник НАБУ, корупціонер з реєстру - шукає привід виправдати своє неоплачене пияцтво, звинувачуючи кого завгодно, крім себе. За своє життя я звик прощати дурнів. Так легше не занурюватися в їхній бруд. Навіть можу дати поради. 1. Порушити пару-трійку фейковий справ самому. 2. Написати до ДБР, що міністр змушував його пити дорогий алкоголь і не платити за нього. 3. Написати в американське посольство, що це не він заявляв про підтримку Хіларі (Клінтон, екскандидатка в президенти США) проти Трампа (Дональд, президент США), а його змусили. 4. Написати в спортлото... Тоді всі зрозуміють - ідіот. А ідіотів жаль, їм треба допомагати», - написав міністр.

    Таким чином він відреагував на заяву Ситника про те, що за визнанням його винним у корупції стоїть особисто міністр.

    Раніше Ситник звинуватив Авакова в бажанні помсти йому за справу про «рюкзаки Авакова».

    МВС міністр Арсен Аваков НАБУ Артем Ситник алкоголь
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