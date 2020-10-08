Україна і Британія підписали стратегічний договір, що замінить угоду про Асоціацію



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Угода є другим важливим документом, що Україна та Британія підписали за останні два дні

Підписання відбулося в рамках візиту президента Зеленського до Лондона

Україна та Велика Британія в четвер, 8 жовтня, підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, що замінить угоду про Асоціацію щодо торгівлі з Британією після Brexit. Про це повідомив керівник МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, підписання відбулося в рамках візиту президента Зеленського до Лондона.

«Історичний момент: підписали угоду. Як сказав прем’єр-міністр Борис Джонсон, це означає більше торгівлі, більше безпеки, більше взаємодії між Україною та Великою Британією. Два фланги Європи — західний і східний — стали ще ближчими», – написав міністр у своєму Twitter.

Підписи під документом поставили президент Володимир Зеленський з боку України та прем’єр-міністр Борис Джонсон з боку Британії.

Як раніше пояснював посол України Вадим Пристайко, ця угода встановить стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією.

Варто додати, що одночасно у Великій Британії з'явиться посада спеціального посланця прем'єр-міністра з питань торгівлі з Україною.

Угода є другим важливим документом, що Україна та Британія підписали за останні два дні.

7 жовтня країни підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ, йдеться про спільне виробництво ракетних катерів.

Уряд Сполученого Королівства для фінансування робіт надасть позику на 10 років на суму до 1,25 млрд британських фунтів. Кошти підуть також на побудову портової інфраструктури для базування цих кораблів в Очакові.