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    Шмигаль анонсував запуск зони вільної торгівлі між Україною та Британією

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    <span>Україна та Велика Британія 8 жовтня підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство</span> - Шмигаль анонсував запуск зони вільної торгівлі між Україною та Британією
    Україна та Велика Британія 8 жовтня підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство

    ЗВТ між двома країнами почне діяти з наступного року ─ написав голова уряду

    Зона вільної торгівлі між Україною та Великою Британією почне діяти з наступного року. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в Twitter.

    «З 2021 року діятиме зона вільної торгівлі між Україною та Великою Британією. Як допомогти українському та британському бізнесу налагодити взаємовідносини в нових умовах — обговорили з послом Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Вдячний за плідний обмін думками. Певен, ЗВТ допоможе розкрити потенціал українсько-британських відносин», ─ написав голова уряду.

    Як повідомлялося 8 жотвня, Україна і Британія підписали стратегічний договір, що замінить угоду про Асоціацію.

    Нагадаємо, зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем почне діяти з 1 січня 2021 року.

    Теги: торгівля ЗВТ Велика Британія Україна Twitter Денис Шмигаль
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