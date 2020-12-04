Шмигаль анонсував запуск зони вільної торгівлі між Україною та Британією

Україна та Велика Британія 8 жовтня підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство

Україна та Велика Британія 8 жовтня підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство

ЗВТ між двома країнами почне діяти з наступного року ─ написав голова уряду

Зона вільної торгівлі між Україною та Великою Британією почне діяти з наступного року. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в Twitter.

«З 2021 року діятиме зона вільної торгівлі між Україною та Великою Британією. Як допомогти українському та британському бізнесу налагодити взаємовідносини в нових умовах — обговорили з послом Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Вдячний за плідний обмін думками. Певен, ЗВТ допоможе розкрити потенціал українсько-британських відносин», ─ написав голова уряду.

Як повідомлялося 8 жотвня, Україна і Британія підписали стратегічний договір, що замінить угоду про Асоціацію.

Нагадаємо, зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем почне діяти з 1 січня 2021 року.