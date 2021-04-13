Якщо МВФ не дасть грошей. Банкова вже готує план «Б»

Радник президента: Шанси отримати гроші від МВФ є досить високими

У цьому році Україні потрібно повернути 600 млрд грн боргу

Якщо МВФ відмовиться надати Україні кредит до вересня, видатки державного бюджету будуть скорочені, розповів радник президента з економічних питань Олег Устенко в інтерв'ю «РБК-Україна».

«З програмою МВФ пережити цей рік, вийти оновленими та стати на шлях сталого економічного зростання набагато легше. У нас є два пікових місяця з виплат держборгу – березень та вересень. У цьому році потрібно повернути 600 млрд грн боргу, з них 150 млрд грн – відсотки. Березень ми пройшли, до вересня готуємося, там буде більше виплата», – розповів Устенко.

Він підкреслив: якщо законопроєкти, необхідні для перегляду програми з МВФ, не будуть прийняті вчасно, то доведеться починати підготовку до перегляду бюджету.

«Важливо, щоб Рада впоралася зі своїм завданням вчасно. Інакше доведеться задіяти план «Б». Потрібно буде вирішувати питання, де можна заощадити, доведеться переглянути витрати. Необхідно бути готовими до виходу на зовнішні ринки та позичати під більш високі відсотки, чого, звичайно, не хотілося б», – зазначив радник президента.

При цьому він наголосив, що шанси отримати гроші від МВФ є досить високими.

«Підкреслю, що шанси на те, що ми встигнемо все в строк й отримаємо фінансування МВФ, досить високі. Точно вище, ніж 50%», – запевнив Устенко.

Місія МВФ працювала в Україні у грудні 2020 – лютому 2021 року. 12 лютого місія завершила роботу в Україні без результату. Сторони не домовилися про перегляд програми stand-by, що призвело б до надання Україні чергового траншу.

Наприкінці лютого МВФ озвучив головні претензії до України. Серед ключових українських питань у фонді відзначили посилення управління банківським наглядом Національного банку, бюджетний дефіцит, фінансові ризики і зміцнення судових органів. При цьому МВФ констатує наявність низки невирішених питань стосовно антикорупційної, фіскальної та енергетичної політики, та чекає від української сторони інформації по їх вирішенню для продовження обговорень.

Міністр фінансів раніше казав, що для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом Україна має повернутись до своїх зобов‘язань перед МВФ.

5 квітня міністр фінансів Сергій Марченко заявив про успіх у перемовинах з МВФ. За його словами, Україна наблизилась до порозуміння з Міжнародним валютним фондом.