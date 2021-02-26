МВФ озвучив головні претензії до України

Фонд чекає від України вирішення низки вимог

Офіційний Київ вже кілька місяців веде перемовини з представниками Міжнародного валютного фонду стосовно посиленої співпраці. Експерти структури звертали увагу на невиконання українською стороною певних вимог для подальших контактів. Станом на кінець лютого фонд все ще констатує проблеми та назвав, на що саме Україні варто звернути увагу. Про це на брифінгу повідомив офіційний представник МВФ Джеррі Райс.

Серед ключових питань він відзначив посилення управління банківським наглядом Національного банку, бюджетний дефіцит, фінансові ризики і зміцнення судових органів.

При цьому МВФ констатує наявність низки невирішених питань стосовно антикорупційної, фіскальної та енергетичної політики, та чекає від української сторони інформації по їх вирішенню для продовження обговорень.

«Обговорення були, я би сказав, продуктивними, але деякі питання залишаються невирішеними. І як тільки ми отримаємо більш детальну інформацію з цих питань і з певних політичних пропозицій, ми з нетерпінням продовжимо співпрацю з владою України», - зазначив Райс.

Водночас представник МВФ не назвав конкретних термінів.

12 лютого місія МВФ завершила місячну роботу в Україні. В результаті сторони не домовилися про перегляд програми stand-by, що призвело б до надання Україні чергового траншу. Одним із непогоджених питань стала вимога МВФ зменшити дефіцит бюджету до 3,5%. МВФ також вимагає повернення активів збанкрутілих банків.

Також голова Нацбанку назвав умови для виділення Україні чергового траншу МВФ.

Раніше повідомлялося, що ексміністр економіки та радник президента України Тимофій Милованов прозвітував на своїй сторінці у Facebook про участь в офіційному візиті президента до Обʼєднаних Арабських Еміратів. Коментар щодо кредиту МВФ Милованов опублікував під постом про зустріч зі «спадкоємним принцом ОАЕ», в якій він брав участь у якості радника голови Офісу президента та члена української делегації.

Коли гості сторінки зауважили, що ці досягнення не виглядають успішними на тлі провалу переговорів з Міжнародним валютним фондом, ексміністр відповів: «там МВФ обкакався, а не Україна. Якщо на це чесно дивитись».