До 1 червня парламент ухвалить необхідні закони для продовження співпраці з МВФ – Арахамія

Заплановано внести зміни до закону про Нацбанк для зміцнення його незалежності

До 1 червня парламент ухвалить усі необхідні закони для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом у межах виділення траншу Україні на 5 млрд доларів, якщо тільки не буде блокувань у парламенті. Про це Reuters повідомив голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія.

Йдеться, зокрема, про остаточне ухвалення закону про кримінальне покарання чиновників за брехню в деклараціях, про внесення змін до закону про НАБУ. Також планується внести зміни до закону про Нацбанк для зміцнення його незалежності.

«1 червня для нас – крайній термін. Й уряд, і парламент, й Офіс президента мають намір дотримуватися цієї дати», – зазначив Арахамія.

Голова фракції розповів, що раніше між Україною та міжнародними донорами існували розбіжності з приводу того, хто має отримати більшість голосів при призначенні директора НАБУ.

За його словами, поки модель ухвалення такого рішення ще невідома, але вона має бути компромісною.

Раніше радник президента України з питань економіки Олег Устенко заявив, що якщо Міжнародний валютний фонд відмовиться надавати Україні кредит до вересня, витрати держбюджету будуть скорочені.

Місія МВФ працювала в Україні у грудні 2020 – лютому 2021 року. 12 лютого місія завершила роботу в Україні без результату. Сторони не домовилися про перегляд програми stand-by, що призвело б до надання Україні чергового траншу.

Наприкінці лютого МВФ озвучив головні претензії до України. Серед ключових українських питань у фонді відзначили посилення управління банківським наглядом Національного банку, бюджетний дефіцит, фінансові ризики і зміцнення судових органів. При цьому МВФ констатує наявність низки невирішених питань стосовно антикорупційної, фіскальної та енергетичної політики, та чекає від української сторони інформації по їх вирішенню для продовження обговорень.