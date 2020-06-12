МВФ прогнозує долар по 30 гривень у 2020 році



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МВФ чекає курс 28,9 гривень за долар у 2021 році і 28,6 гривень за долар у 2022 році

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз щодо курсу гривні до долара

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2022 року. Прогноз погіршений порівняно з вереснем 2019 року.

Про це свідчать дані Меморандуму України з МВФ.

Згідно з даними у тексті Меморандуму, номінальний ВВП України у 2020 році становитиме 130,3 млрд доларів, номінальний ВВП у гривнях - 3908 млрд грн. Таким чином, МВФ закладає у свої розрахунки курс на рівні 30 гривень за долар.

Дані свідчать, що МВФ чекає курс 28,9 гривень за долар у 2021 році і 28,6 гривень за долар у 2022 році.

Таким чином, МВФ підтверджує прогноз уряду України за курс гривні до долара на 2020 рік на рівні 30 грн/долар.

На підставі цього курсу розраховані доходи державного бюджету, зокрема, від акцизів та митних зборів.

Зазначимо, в жовтні 2019 року Міжнародний валютний фонд поновив прогноз щодо курсу гривні до долара, значно поліпшивши його.

Тоді МВФ очікував у 2020 році курс 27,72 грн/долар, в 2021 році - 28,70 грн/долар, в 2022 році - 29,67 грн/долар.

Нагадаємо, 9 червня МВФ затвердив 18-місячну програму підтримки України на 5 млрд доларів.

Це дозволяє негайно виплатити Україні перший транш кредиту (близько 2,1 млрд доларів). Залишок розділять ще на чотири транші. Попередня програма stand-by (SBA) для України була прийнята МВФ в грудні 2018 року. Україна отримала з нього єдиний транш в розмірі $1,4 млрд.