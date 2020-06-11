МВФ оприлюднив меморандум з Україною за новою програмою



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Оприлюднено текст Меморандуму МВФ і України

Виконання положень Меморандуму дасть змогу до кінця дії програми отримати решту коштів від МВФ ($2,9 млрд)

Міжнародний валютний фонд оприлюднив текст Листа про наміри та Меморандум про економічну і фінансову політику щодо нової 18-тимісячної Програми Stand-by для України.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, де також оприлюднено офіційний переклад тексту меморандуму.

«Лист про наміри та Меморандум про економічну і фінансову політику, схвалений Радою директорів Міжнародного валютного фонду 9 червня 2020 року, містять заходи та умови, які реалізував та планує реалізувати і дотримуватись уряд України та Національний банк України протягом періоду дії програми у 2020 – 2021 роках, а також конкретні кроки, необхідні для успішного проходження переглядів та отримання наступних траншів за програмою», - зазначають у Мінфіні.

Наголошується також, що виконання положень Меморандуму дасть змогу до кінця дії програми отримати решту коштів від МВФ (2,9 мільярда доларів), які мають забезпечити макроекономічну та фінансову стабільність.

Повідомляється, що програма Stand-by зосереджена на ключовому завданні - підтримка макроекономічної та фінансової стабільності і охоплюватиме, серед іншого такі сфери як фіскальна політика, монетарна політика, політика фінансового сектору, енергетична політика та антикорупційна політика.

Як повідомлялось, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 9 червня ухвалила рішення про започаткування для України нової 18-місячної програми Stand-by. Загальний обсяг програми - 5 млрд дол. Перший транш обсягом 2,1 млрд дол. має надійти в Україну 11 червня 2020 року, він буде спрямований до Державного бюджету України.